Natalie Dessay, la Nuit Américaine Salle Gaveau Paris
samedi 9 janvier 2027 · Salle Gaveau · Paris
Informations pratiques
Natalie Dessay, La Nuit Américaine
Samedi 9 janvier à 20h30 – Salle Gaveau
La grande artiste Natalie Dessay explore, en musique et en famille, un large éventail de la culture américaine du XXème siècle.
De l’opéra au concert en passant par Broadway, une grande soirée de poésie, d’émotion et de swing s’annonce autour de cette artiste aux multiples visages.
Distribution
Adrien Perruchon, direction
Natalie Dessay, soprano
Neïma Naouri, mezzosoprano
Alexis Thomas-Szlachta, tap-dancer
PROGRAMME :
Samuel Barber, Knoxville, Summer of 1915
Giancarlo Menotti, Le Medium : Valse de Monica
André Previn, A streetcar named desire : « I want magic” »
Songs de Stephen Sondheim, Jule Styne, Jerry Herman, Cy Coleman, Michel Legrand, Irving Berlin…
De l’opéra au concert en passant par Broadway
Le samedi 09 janvier 2027
de 20h30 à 22h00
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-09T21:30:00+01:00
fin : 2027-01-09T23:00:00+01:00
Date(s) : 2027-01-09T20:30:00+02:00_2027-01-09T22:00:00+02:00
Salle Gaveau 45, rue de la Boétie 75008 Paris
Afficher la carte du lieu Salle Gaveau et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Japan Expo Paris Parc des expositions Villepinte 9 juillet 2026
- Barbès Cello Club, stage de violoncelle Lavoir Moderne Parisien Paris 9 juillet 2026
- Initiation à la reconnaissance des chants d’oiseaux – NIVEAU 1 Maison Paris Nature Paris 9 juillet 2026
- La bibliothèque Louise Michel au Square casque d’Or ! Jardin Casque-d’Or Paris 9 juillet 2026
- La bibliothèque au square des Batignolles BHLM 2026 Square des Batignolles PARIS 9 juillet 2026