Natalie Dessay, la Nuit Américaine Salle Gaveau Paris

Informations pratiques

Natalie Dessay, La Nuit Américaine

Samedi 9 janvier à 20h30 – Salle Gaveau

La grande artiste Natalie Dessay explore, en musique et en famille, un large éventail de la culture américaine du XXème siècle.

De l’opéra au concert en passant par Broadway, une grande soirée de poésie, d’émotion et de swing s’annonce autour de cette artiste aux multiples visages.

Distribution

Adrien Perruchon, direction

Natalie Dessay, soprano

Neïma Naouri, mezzosoprano

Alexis Thomas-Szlachta, tap-dancer

PROGRAMME :

Samuel Barber, Knoxville, Summer of 1915

Giancarlo Menotti, Le Medium : Valse de Monica

André Previn, A streetcar named desire : « I want magic” »

Songs de Stephen Sondheim, Jule Styne, Jerry Herman, Cy Coleman, Michel Legrand, Irving Berlin…

De l’opéra au concert en passant par Broadway

Le samedi 09 janvier 2027

de 20h30 à 22h00

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-09T21:30:00+01:00

fin : 2027-01-09T23:00:00+01:00

Date(s) : 2027-01-09T20:30:00+02:00_2027-01-09T22:00:00+02:00

Salle Gaveau 45, rue de la Boétie 75008 Paris



Afficher la carte du lieu Salle Gaveau et trouvez le meilleur itinéraire

