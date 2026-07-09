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Natalie Dessay, la Nuit Américaine Salle Gaveau Paris

samedi 9 janvier 2027 · Salle Gaveau · Paris

Natalie Dessay, la Nuit Américaine Salle Gaveau Paris

Informations pratiques

Début
samedi 9 janvier 2027
Fin
samedi 9 janvier 2027
Lieu
Salle Gaveau
Adresse
45, rue de la Boétie
Ville
75008 Paris
Département
Paris

Natalie Dessay, La Nuit Américaine

Samedi 9 janvier à 20h30 – Salle Gaveau

La grande artiste Natalie Dessay explore, en musique et en famille, un large éventail de la culture américaine du XXème siècle.

De l’opéra au concert en passant par Broadway, une grande soirée de poésie, d’émotion et de swing s’annonce autour de cette artiste aux multiples visages.

Distribution
Adrien Perruchon, direction
Natalie Dessay, soprano
Neïma Naouri, mezzosoprano

Alexis Thomas-Szlachta, tap-dancer

PROGRAMME :

Samuel Barber, Knoxville, Summer of 1915

Giancarlo Menotti, Le Medium : Valse de Monica

André Previn, A streetcar named desire : « I want magic” »

Songs de Stephen Sondheim, Jule Styne, Jerry Herman, Cy Coleman, Michel Legrand, Irving Berlin…

De l’opéra au concert en passant par Broadway
Le samedi 09 janvier 2027
de 20h30 à 22h00
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-09T21:30:00+01:00
fin : 2027-01-09T23:00:00+01:00
Date(s) : 2027-01-09T20:30:00+02:00_2027-01-09T22:00:00+02:00

Salle Gaveau 45, rue de la Boétie  75008 Paris

Natalie Dessay, La Nuit Américaine


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