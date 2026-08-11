Natasha Kanapé Fontaine • Marcel Pititkwew • Jean Sioui • Uashteskun Regards sur les littératures autochtones francophones Centre culturel canadien à Paris Paris

Informations pratiques

Le Centre culturel canadien vous invite à découvrir quatre

grandes voix littéraires autochtones francophones du Canada, la poétesse et

artiste multidisciplinaire innue Natasha Kanapé Fontaine, l’auteur atikamekw

Marcel Pititkwew, le poète et romancier wendat Jean Sioui et Uashteskun, auteur

pekuakamiulnuatsh.

Présentée en collaboration avec les éditions Prise de parole (Ontario), Hannenorak (Québec) et Dépaysage (France), cette

rencontre offre également l’occasion de réfléchir aux contextes de création et

de circulation des littératures autochtones contemporaines.

Natasha Kanapé Fontaine Manifeste Assi – éditions

Dépaysage

Assi, la Terre, nous appelle. La poète

l’entend : elle bat le rythme, rassemble et ouvre le cercle. Une voix sort du

territoire, porte les mères, les sœurs, les disparues, et souffle sur les

papiers-lois jusqu’au feu qui délivre. On avance tambour au cœur, avec les

loups, les bisons rêvés, les rivières qui murmurent nos noms. La poète les

entend : elle lutte en riant, elle guérit en marchant, elle aime en

résistant. Et nous offre le plus beau des manifestes : se relever, vivre,

refaire peuple.

Une prise de parole à la fois poétique et politique. Une

voix profondément incarnée qui interroge le territoire, la langue, la mémoire

et notre manière d’habiter le monde.

Marcel Pititkwew – Atcakoc, le pardon –

éditions Dépaysage

Dans ce récit à la croisée du conte, du témoignage et du

parcours spirituel, Marcel Pitikwew raconte le chemin de guérison de Tcikapec,

homme ravagé par l’alcool, les violences du pensionnat et la honte. Guidé par

Atcakoc, un enfant-esprit, il entreprend un relèvement qui passe par les

cérémonies, la mémoire, le pardon et la réconciliation avec les siens.

Porté par une langue simple et habitée, ce texte rare fait

une place directe à la spiritualité autochtone et montre, sans didactisme,

comment une existence brisée peut retrouver un chemin d’amour, de vérité et de

transmission.

Jean Sioui Yändata’.

L’éternité au bout de ma rue – éditions Dépaysage

« J’ai grandi avec mes souvenirs. Des souvenirs

heureux. Mon père indien. Ma mère blanche. Grand-maman tisane. L’oncle au gin

et l’autre aux femmes. Le curé et les sorcières qui étaient deux gentilles

dames. La généalogie des Sioui, Gros-Louis, Picard, Vincent, Laveau, Lainé,

Savard, Romain, Bastien. Des Paul qui vieillissent avec des noms inventés que

le monde peut articuler. Puis tous ceux qui sont entrés chez nous comme ça.

L’heureux fantasme d’un ancien temps. Un passé qui m’a construit. Un monde de traditions.

Un monde que j’ai reçu et que je laisse en héritage. »

Par fragments, comme on ouvre une boîte à souvenirs, Jean

Sioui recompose un territoire intime, Yändata’, fait de visages, de gestes, de

légendes et de drames, où la tendresse n’efface jamais la lucidité́. Entre

burlesque et tragique, il affirme une chose simple : on peut être

bousculé, blessé, mais avec l’aide des siens, on apprend à rester debout.

Uashteskun L’Amie de

mon père – éditions Dépaysage

2022. Maria, 14 ans, est sûre d’une chose : son père la

déteste. Contrainte de passer l’été à Pimitshuan, elle étouffe sous ses

silences et ses interdits. Et il y a surtout ce lieu qu’il évite à tout prix,

où bien sûr elle s’empresse d’aller : le mémorial. Une croix blanche.

Cinquante-trois noms. Et une inscription : « À la mémoire des victimes de

l’incendie de l’église Sainte-Anne, le 26 juillet 1982 ».

Un roman jeunesse sensible et accessible qui aborde la

filiation, la transmission et la construction identitaire avec finesse.

La rencontre est animée par Marie Jouvin, journaliste à

Lire Magazine et suivie d’une séance de vente et dédicaces en collaboration

avec la librairie du Québec à

Paris.

Le Centre culturel canadien vous invite à découvrir quatre grandes voix littéraires autochtones francophones du Canada, la poétesse et artiste multidisciplinaire innue Natasha Kanapé Fontaine, l’auteur atikamekw Marcel Pititkwew, le poète et romancier wendat Jean Sioui et Uashteskun, auteur pekuakamiulnuatsh.

Le lundi 12 octobre 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-12T23:00:00+02:00

fin : 2026-10-13T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-12T20:00:00+02:00_2026-10-12T21:30:00+02:00

Centre culturel canadien à Paris 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Métro -> 9 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)

Bus -> 2832528093 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)

Vélib -> Commandant Rivière (200.47m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://canada-culture.org/event/natasha-kanape-fontaine-marcel-pititkwew-jean-sioui-uashteskun/



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