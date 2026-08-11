Natasha Kanapé Fontaine • Marcel Pititkwew • Jean Sioui • Uashteskun Regards sur les littératures autochtones francophones Centre culturel canadien à Paris Paris
lundi 12 octobre 2026 · Centre culturel canadien à Paris · Paris
Informations pratiques
Le Centre culturel canadien vous invite à découvrir quatre
grandes voix littéraires autochtones francophones du Canada, la poétesse et
artiste multidisciplinaire innue Natasha Kanapé Fontaine, l’auteur atikamekw
Marcel Pititkwew, le poète et romancier wendat Jean Sioui et Uashteskun, auteur
pekuakamiulnuatsh.
Présentée en collaboration avec les éditions Prise de parole (Ontario), Hannenorak (Québec) et Dépaysage (France), cette
rencontre offre également l’occasion de réfléchir aux contextes de création et
de circulation des littératures autochtones contemporaines.
Natasha Kanapé Fontaine Manifeste Assi – éditions
Dépaysage
Assi, la Terre, nous appelle. La poète
l’entend : elle bat le rythme, rassemble et ouvre le cercle. Une voix sort du
territoire, porte les mères, les sœurs, les disparues, et souffle sur les
papiers-lois jusqu’au feu qui délivre. On avance tambour au cœur, avec les
loups, les bisons rêvés, les rivières qui murmurent nos noms. La poète les
entend : elle lutte en riant, elle guérit en marchant, elle aime en
résistant. Et nous offre le plus beau des manifestes : se relever, vivre,
refaire peuple.
Une prise de parole à la fois poétique et politique. Une
voix profondément incarnée qui interroge le territoire, la langue, la mémoire
et notre manière d’habiter le monde.
Marcel Pititkwew – Atcakoc, le pardon –
éditions Dépaysage
Dans ce récit à la croisée du conte, du témoignage et du
parcours spirituel, Marcel Pitikwew raconte le chemin de guérison de Tcikapec,
homme ravagé par l’alcool, les violences du pensionnat et la honte. Guidé par
Atcakoc, un enfant-esprit, il entreprend un relèvement qui passe par les
cérémonies, la mémoire, le pardon et la réconciliation avec les siens.
Porté par une langue simple et habitée, ce texte rare fait
une place directe à la spiritualité autochtone et montre, sans didactisme,
comment une existence brisée peut retrouver un chemin d’amour, de vérité et de
transmission.
Jean Sioui Yändata’.
L’éternité au bout de ma rue – éditions Dépaysage
« J’ai grandi avec mes souvenirs. Des souvenirs
heureux. Mon père indien. Ma mère blanche. Grand-maman tisane. L’oncle au gin
et l’autre aux femmes. Le curé et les sorcières qui étaient deux gentilles
dames. La généalogie des Sioui, Gros-Louis, Picard, Vincent, Laveau, Lainé,
Savard, Romain, Bastien. Des Paul qui vieillissent avec des noms inventés que
le monde peut articuler. Puis tous ceux qui sont entrés chez nous comme ça.
L’heureux fantasme d’un ancien temps. Un passé qui m’a construit. Un monde de traditions.
Un monde que j’ai reçu et que je laisse en héritage. »
Par fragments, comme on ouvre une boîte à souvenirs, Jean
Sioui recompose un territoire intime, Yändata’, fait de visages, de gestes, de
légendes et de drames, où la tendresse n’efface jamais la lucidité́. Entre
burlesque et tragique, il affirme une chose simple : on peut être
bousculé, blessé, mais avec l’aide des siens, on apprend à rester debout.
Uashteskun L’Amie de
mon père – éditions Dépaysage
2022. Maria, 14 ans, est sûre d’une chose : son père la
déteste. Contrainte de passer l’été à Pimitshuan, elle étouffe sous ses
silences et ses interdits. Et il y a surtout ce lieu qu’il évite à tout prix,
où bien sûr elle s’empresse d’aller : le mémorial. Une croix blanche.
Cinquante-trois noms. Et une inscription : « À la mémoire des victimes de
l’incendie de l’église Sainte-Anne, le 26 juillet 1982 ».
Un roman jeunesse sensible et accessible qui aborde la
filiation, la transmission et la construction identitaire avec finesse.
La rencontre est animée par Marie Jouvin, journaliste à
Lire Magazine et suivie d’une séance de vente et dédicaces en collaboration
avec la librairie du Québec à
Paris.
Le Centre culturel canadien vous invite à découvrir quatre grandes voix littéraires autochtones francophones du Canada, la poétesse et artiste multidisciplinaire innue Natasha Kanapé Fontaine, l’auteur atikamekw Marcel Pititkwew, le poète et romancier wendat Jean Sioui et Uashteskun, auteur pekuakamiulnuatsh.
Le lundi 12 octobre 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-12T23:00:00+02:00
fin : 2026-10-13T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-12T20:00:00+02:00_2026-10-12T21:30:00+02:00
Centre culturel canadien à Paris 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
Métro -> 9 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)
Bus -> 2832528093 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)
Vélib -> Commandant Rivière (200.47m)
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