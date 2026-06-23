Natasha St-Pier Roubaix

Roubaix

Natasha St-Pier

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 20:00:00

fin : 2027-01-23 22:00:00

Date(s) :

2027-01-23

De l’Eurovision (_Je n’ai que mon âme_) à ses succès populaires (_Tu trouveras, Mourir demain_), jusqu’à sa victoire à Danse avec les Stars en 2024, l’artiste acadienne n’a cessé de se réinventer. À la demande de son public, elle propose aujourd’hui un récital aux arrangements acoustiques épurés.

Mêlant ses propres tubes aux classiques d’artistes majeurs (Souchon, Sanson, Berger, Piaf), ce format dépouillé laisse toute la place à l’interprétation et aux confidences. Loin des grands shows, Natasha St-Pier installe une proximité rare avec les spectateurs, offrant une parenthèse musicale vibrante, sincère et profondément humaine.

De l’Eurovision (_Je n’ai que mon âme_) à ses succès populaires (_Tu trouveras, Mourir demain_), jusqu’à sa victoire à Danse avec les Stars en 2024, l’artiste acadienne n’a cessé de se réinventer. À la demande de son public, elle propose aujourd’hui un récital aux arrangements acoustiques épurés.

Mêlant ses propres tubes aux classiques d’artistes majeurs (Souchon, Sanson, Berger, Piaf), ce format dépouillé laisse toute la place à l’interprétation et aux confidences. Loin des grands shows, Natasha St-Pier installe une proximité rare avec les spectateurs, offrant une parenthèse musicale vibrante, sincère et profondément humaine. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

From Eurovision (_Je n’ai que mon %E2me_) From her popular hits (_Tu trouveras, Mourir demain_) to her victory on *Dancing with the Stars* in 2024, the Acadian artist has never stopped reinventing herself. %C0 At the request of her audience, she now presents a recital featuring %E9pur%E9s acoustic arrangements.

Blending her own hits with classics by major artists (Souchon, Sanson, Berger, Piaf), this stripped-down format leaves plenty of room for interpretation and personal reflections. Far from the glitz of big shows, Natasha St-Pier creates a rare sense of intimacy with the audience, offering a vibrant, sincere, and deeply human musical interlude.

L’événement Natasha St-Pier Roubaix a été mis à jour le 2026-06-23 par Hauts-de-France Tourisme