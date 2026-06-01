Saint-Chély-d’Apcher

NATUR’ ELLES OU LES MERVEILLES DE NATURE

48 rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 09:00:00

fin : 2026-07-31 12:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Le Bureau d’Information Touristique de Saint-Chély d’Apcher accueille cet été le Photoclub de Haute-Lozère.

Depuis 11 ans, le club photo Barraban réunit une vingtaine de membres pour la pratique de la photographie.

Tout au long de l’année et au fil des saisons et des sorties, nous essayons de capturer des instants magiques que la nature nous offre et les immortaliser avec notre appareil photo.

Le Bureau d’Information Touristique de Saint-Chély d’Apcher accueille cet été le Photoclub de Haute-Lozère.

Depuis 11 ans, le club photo Barraban réunit une vingtaine de membres pour la pratique de la photographie.

Tout au long de l’année et au fil des saisons et des sorties, nous essayons de capturer des instants magiques que la nature nous offre et les immortaliser avec notre appareil photographique.

Ceci nous permet d’utiliser différentes techniques acquises au sein du club et de nous améliorer et partager le fruit de notre travail pour le plaisir des yeux.

En voici quelques exemples, où chacun propose un voyage personnel à travers cette exposition. .

48 rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 03 67

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English :

The Saint-Chély d’Apcher Tourist Information Office is hosting the Haute-Lozère Photo Club this summer.

For the past 11 years, the Barraban Photo Club has brought together some twenty members to practice photography.

Throughout the year, across the seasons, and during our outings, we strive to capture the magical moments that nature offers us and immortalize them with our cameras.

L’événement NATUR’ ELLES OU LES MERVEILLES DE NATURE Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Margeride en Gévaudan