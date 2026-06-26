Nature en Livres Festival Le toucher, vous m’en direz des nouvelles Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland Clamecy mercredi 15 juillet 2026.

Clamecy

Nature en Livres Festival Le toucher, vous m’en direz des nouvelles

Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland 13 Avenue de la République Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:30:00

fin : 2026-07-15 20:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Le festival littéraire écopoétique Nature en livres propose un après-midi lectures, déambulation, table ronde et séance de dédicaces autour du thème décliné du contact à la conscience, le toucher est-il le premier sens ?

RDV au musée Romain Rolland et accueil par son directeur, Monsieur Jacquin. Présentation des espaces dédiés à l’écrivain Romain Rolland et lectures de quelques-uns de ses écrits puis trois haltes lecture dans la salle du Flottage, dans l’exposition consacrée au peintre Lukáš Kándl et parmi les affiches de Charles Loupot.

Déambulation vers l’Espace Flottage et accueil par Bernard Claire de l’association Flotescale.

Puis, rue du Grand Marché, où vous attendent des dizaines d’auteurs, d’éditeurs, et d’acteurs de la filière Livre Local dans le cadre du salon Rue des Livres . A partir de 18h, table ronde thématique puis séance de dédicaces proposée par la librairie Le Millefeuille et verre de l’amitié offert par l’association Rue des Livres.

Réservations possibles par email contact@natureenlivres.fr ou au 06 83 48 73 56 Gratuit, tout public .

Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland 13 Avenue de la République Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 48 73 56 contact@natureenlivres.fr

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English : Nature en Livres Festival Le toucher, vous m’en direz des nouvelles

L’événement Nature en Livres Festival Le toucher, vous m’en direz des nouvelles Clamecy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Clamecy Haut Nivernais