Nature et biodiversité en automne, Parc de la Citadelle, Lille
samedi 3 octobre 2026 · Parc de la Citadelle · Lille
Informations pratiques
Nature et biodiversité en automne Samedi 3 octobre, 09h00 Parc de la Citadelle Nord
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Allons à la découverte des dynamiques de l’automne : les feuilles deviennent une véritable usine du sol, les champignons interagissent avec les arbres, les oiseaux se préparent à la migration… Découvrons comment tout cet écosystème se prépare à l’hiver ! Avec la LPO.
Inscriptions ici.
Parc de la Citadelle Allée Arlette Gruss, Lille Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France http://parcdelacitadelle.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4202 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4202 »}]
Balade naturaliste au Parc de la Citadelle
Camille Jan-Baudens
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