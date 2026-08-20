Nature et biodiversité en automne, Parc de la Citadelle, Lille

Informations pratiques

Nature et biodiversité en automne Samedi 3 octobre, 09h00 Parc de la Citadelle Nord

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Allons à la découverte des dynamiques de l’automne : les feuilles deviennent une véritable usine du sol, les champignons interagissent avec les arbres, les oiseaux se préparent à la migration… Découvrons comment tout cet écosystème se prépare à l’hiver ! Avec la LPO.

Inscriptions ici.

Parc de la Citadelle Allée Arlette Gruss, Lille Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France http://parcdelacitadelle.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4202 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4202 »}]

Balade naturaliste au Parc de la Citadelle

Camille Jan-Baudens