Nature et Cathédrale, Cathédrale Notre-Dame de Reims, Reims

Nature et Cathédrale Samedi 6 juin, 14h30 Cathédrale Notre-Dame de Reims Marne

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Savez-vous que la cathédrale de Reims est un gigantesque jardin de pierre et de verre ? Au sein de son décor sculpté et de ses vitraux se cachent une faune et une flore très abondantes et variées, réelles ou mythologiques, symboliques ou purement ornementales. À l’aide de jumelles et des explications de votre guide, partez les retrouver et découvrir ce jardin secret.

Cathédrale Notre-Dame de Reims Place du Cardinal Luçon, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est +33326475534 https://www.cathedrale-reims.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.infoculture-reims.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.reims-tourisme.com »}] Une réalisation majeure de l’art gothique ! Ressuscitée d’entre les ruines, elle affirme depuis 800 ans, son unité de style, sa légèreté, sa quête de lumière et sa statuaire.

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©Ville de Reims