Nature & frissons, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre

Nature & frissons Vendredi 30 octobre, 17h00 Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 6 ans. Chaussures de marche conseillées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T17:00:00+01:00 – 2026-10-30T19:30:00+01:00

Fin : 2026-10-30T17:00:00+01:00 – 2026-10-30T19:30:00+01:00

Balade nature à la découverte d’espèces intrigantes : chouettes, araignées, chauves-souris, crapauds et autres bestioles à la réputation sulfureuse… Explorez les sous-bois à la tombée de la nuit et gare aux créatures qui rôdent… Dès 6 ans

Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Le Moulin Ségrie-fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie 02 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

J. Launay