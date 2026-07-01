Naturellement visites Balade commentée « A la découverte de Toulon sur Arroux à travers 3 époques » Toulon-sur-Arroux
mercredi 15 juillet 2026 · Toulon-sur-Arroux
Informations pratiques
Toulon-sur-Arroux
Naturellement visites Balade commentée « A la découverte de Toulon sur Arroux à travers 3 époques »
Place du camp romain Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-04 2026-08-18
L’Office de Tourisme Monts et Vallées propose durant la saison estivale des visites « Découvrez notre patrimoine ». Le concept est simple, vous faire découvrir ou redécouvrir notre patrimoine !
Lors de cette visite, vous remonterez le temps pour comprendre l’évolution de la ville à travers 3 époques Toulon médiéval, du moyen-âge à nos jours; des romains aux trains. .
Place du camp romain Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr
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English : Naturellement visites Balade commentée « A la découverte de Toulon sur Arroux à travers 3 époques »
L’événement Naturellement visites Balade commentée « A la découverte de Toulon sur Arroux à travers 3 époques » Toulon-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-06-29 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne
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