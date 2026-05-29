Naturoscope : atelier avec Chiara Dattola Bibliothèque Robert Sabatier Paris

Illustratrice de Naturoscope, finaliste du Prix du livre jeunesse écolo 2026 organisé par l’association Felipé, Chiara Dattola proposera aux enfants de s’inspirer de son magnifique travail pour fabriquer des infographies, ces images qui permettent de visualiser et de comprendre des informations. Avec pour outils des crayons de couleur, des ciseaux, de la colle, un peu d’observation et beaucoup d’imagination, de créativité et d’énergie collective.

En partenariat avec l’association FELIPÉ (Festival du livre et de la presse d’écologie).

Comment représenter en images la place de la nature en ville, dans son quartier ?

Le samedi 06 juin 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Réservation obligatoire ( à partir du mardi 26 mai) au 01 53 41 35 60

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris



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