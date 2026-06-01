Lure

NAUTICANIN

Lure Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Régionale d’élevage du Terre Neuve et du Landseer.

Sous les jugements de M. Dobbin William .

Rendez-vous à la base de la Saline à Lure.

Le samedi 27 juin 2026 à 9h00.

restauration et buvette sur place/ un dîner-traiteur uniquement sur réservation au 06.29.99.00.97. .

Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 99 00 97

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English : NAUTICANIN

L’événement NAUTICANIN Lure a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE