NAUTICANIN Lure
NAUTICANIN Lure samedi 27 juin 2026.
Lure
NAUTICANIN
Lure Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Régionale d’élevage du Terre Neuve et du Landseer.
Sous les jugements de M. Dobbin William .
Rendez-vous à la base de la Saline à Lure.
Le samedi 27 juin 2026 à 9h00.
restauration et buvette sur place/ un dîner-traiteur uniquement sur réservation au 06.29.99.00.97. .
Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 99 00 97
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English : NAUTICANIN
L’événement NAUTICANIN Lure a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE
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