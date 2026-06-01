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NAUTICANIN Lure

NAUTICANIN Lure samedi 27 juin 2026.

Ville : 70200 Lure

Département : Haute-Saône

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Lure

NAUTICANIN

Lure Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Régionale d’élevage du Terre Neuve et du Landseer.
Sous les jugements de M. Dobbin William .
Rendez-vous à la base de la Saline à Lure.
Le samedi 27 juin 2026 à 9h00.
restauration et buvette sur place/ un dîner-traiteur uniquement sur réservation au 06.29.99.00.97.   .

Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 99 00 97 

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English : NAUTICANIN

L’événement NAUTICANIN Lure a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE

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