Naut’ill Fest Strasbourg
Naut’ill Fest Strasbourg samedi 19 septembre 2026.
Naut’ill Fest
Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Inspirée de la célèbre Vogalonga de Venise, une course d’embarcations sans moteur a vu le jour en 2019 pour la première fois à Strasbourg et en France. Cette année, les rameurs de Strasbourg ou d’ailleurs parcourront une nouvelle fois la diversité des paysages strasbourgeois, de l’urbain au bucolique, avant de partager un pique-nique géant. La journée s’achèvera par une réception au bord de l’eau.
Une grande randonnée fluviale et festive à ne pas manquer !
Inscriptions sur www.naut-ill-fest.fr .
Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 87 77 20 nautill.fest@gmail.com
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English :
L’événement Naut’ill Fest Strasbourg a été mis à jour le 2026-03-11 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg