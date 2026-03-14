Naut’ill Fest

Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Inspirée de la célèbre Vogalonga de Venise, une course d’embarcations sans moteur a vu le jour en 2019 pour la première fois à Strasbourg et en France. Cette année, les rameurs de Strasbourg ou d’ailleurs parcourront une nouvelle fois la diversité des paysages strasbourgeois, de l’urbain au bucolique, avant de partager un pique-nique géant. La journée s’achèvera par une réception au bord de l’eau.

Une grande randonnée fluviale et festive à ne pas manquer !

Inscriptions sur www.naut-ill-fest.fr .

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 87 77 20 nautill.fest@gmail.com

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English :

L’événement Naut’ill Fest Strasbourg a été mis à jour le 2026-03-11 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg