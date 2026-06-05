NAVA 2026 BESSET JOUE WILDE LA DERNIÈRE CAUSERIE Limoux

Limoux

NAVA 2026 BESSET JOUE WILDE LA DERNIÈRE CAUSERIE

22 Chemin de Saint-Andrieu Limoux Aude

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Adaptation et interprétation Jean-Marie Besset d’après la pièce de John Gay Divertissements et délices ( Diversions and Delights )

Avec le regard amical d’Eddie Chignara.

Novembre 1899. Banni d’Angleterre depuis sa sortie de prison, exilé à Paris, sans ressources, abandonné, le génial écrivain Oscar Wilde(1854-1900) décide de donner une dernière causerie, espérant que la recette lui rapportera trois sous. Celui qui fut le maitre du paradoxe, le philosophe du beau, l’auteur de comédies brillantes, retrouve de sa superbe pour livrer ses réflexions sur le mensonge, l’art ou le plaisir. Avant de se faire plus grave, revenant sur les circonstances de sa chute, de son procès pour outrage aux mœurs. Une confession en somme, non pour se justifier, mais comme un défi lancé, un plaidoyer pour regagner estime et dignité.

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22 Chemin de Saint-Andrieu Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 85 26 a.guiraud@limoux.fr

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English :

Adapted and performed by Jean-Marie Besset from John Gay?s play Diversions and Delights

With the friendly eye of Eddie Chignara.

November 1899. Banished from England since his release from prison, exiled in Paris, destitute and abandoned, the brilliant writer Oscar Wilde (1854-1900) decides to give a last talk, hoping that the proceeds will bring him three pennies. The master of paradox, the philosopher of beauty, the author of brilliant comedies, rediscovers his superb powers to deliver his reflections on lies, art and pleasure. Before turning more serious, he recounts the circumstances of his fall from grace and his trial for contempt. In short, a confession, not to justify himself, but as a challenge, a plea to regain esteem and dignity.

L’événement NAVA 2026 BESSET JOUE WILDE LA DERNIÈRE CAUSERIE Limoux a été mis à jour le 2026-06-05 par