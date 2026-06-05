NAVA 2026 CINÉMA L’IMPORTANCE D’ÊTRE SÉRIEUX Limoux
NAVA 2026 CINÉMA L’IMPORTANCE D’ÊTRE SÉRIEUX Limoux samedi 25 juillet 2026.
Limoux
NAVA 2026 CINÉMA L’IMPORTANCE D’ÊTRE SÉRIEUX
9 Allée des Marronniers Limoux Aude
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 17:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
L’importance d’être sérieux.
D’Oscar Wilde, traduction de Jean-Marie Besset, mise en scène de Gilbert Désveaux, avec Claude Aufaure, Arnaud Denis, Mathieu Bisson, Mathilde Bisson…
Captation au Théâtre Montparnasse (2013) réalisée par Philippe Miquel.
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9 Allée des Marronniers Limoux 11300 Aude Occitanie +33 9 63 68 34 54
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English :
The Importance of Being Serious.
By Oscar Wilde, translated by Jean-Marie Besset, directed by Gilbert Désveaux, with Claude Aufaure, Arnaud Denis, Mathieu Bisson, Mathilde Bisson…
Captured at Théâtre Montparnasse (2013) by Philippe Miquel.
L’événement NAVA 2026 CINÉMA L’IMPORTANCE D’ÊTRE SÉRIEUX Limoux a été mis à jour le 2026-06-05 par
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