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NAVA 2026 CINÉMA LE BANQUET D’AUTEUIL Limoux

NAVA 2026 CINÉMA LE BANQUET D’AUTEUIL Limoux

NAVA 2026 CINÉMA LE BANQUET D’AUTEUIL Limoux dimanche 26 juillet 2026.

Adresse : 9 Allée des Marronniers

Ville : 11300 Limoux

Département : Aude

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 7 7 Tarif de base plein tarif

Limoux

NAVA 2026 CINÉMA LE BANQUET D’AUTEUIL

9 Allée des Marronniers Limoux Aude

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 17:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Le banquet d’Auteuil
De Jean-Marie Besset, mise en scène par Régis de Martrin-Donos, avec Jean-Baptiste Marcenac, Félix Beauperin, Hervé Lassince, Alain Marcel…
Captation au Vingtième Théâtre (2015) réalisée par Clément Beauvois & Cyril Legann
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9 Allée des Marronniers Limoux 11300 Aude Occitanie  

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English :

Le banquet d?Auteuil
By Jean-Marie Besset, directed by Régis de Martrin-Donos, with Jean-Baptiste Marcenac, Félix Beauperin, Hervé Lassince, Alain Marcel…
Captation at Le Vingtième Théâtre (2015) directed by Clément Beauvois & Cyril Legann

L’événement NAVA 2026 CINÉMA LE BANQUET D’AUTEUIL Limoux a été mis à jour le 2026-06-05 par

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