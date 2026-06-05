NAVA 2026 CINÉMA LE BANQUET D’AUTEUIL Limoux
NAVA 2026 CINÉMA LE BANQUET D’AUTEUIL Limoux dimanche 26 juillet 2026.
Limoux
NAVA 2026 CINÉMA LE BANQUET D’AUTEUIL
9 Allée des Marronniers Limoux Aude
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 17:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Le banquet d’Auteuil
De Jean-Marie Besset, mise en scène par Régis de Martrin-Donos, avec Jean-Baptiste Marcenac, Félix Beauperin, Hervé Lassince, Alain Marcel…
Captation au Vingtième Théâtre (2015) réalisée par Clément Beauvois & Cyril Legann
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9 Allée des Marronniers Limoux 11300 Aude Occitanie
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English :
Le banquet d?Auteuil
By Jean-Marie Besset, directed by Régis de Martrin-Donos, with Jean-Baptiste Marcenac, Félix Beauperin, Hervé Lassince, Alain Marcel…
Captation at Le Vingtième Théâtre (2015) directed by Clément Beauvois & Cyril Legann
L’événement NAVA 2026 CINÉMA LE BANQUET D’AUTEUIL Limoux a été mis à jour le 2026-06-05 par
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