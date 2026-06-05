NAVA 2026 NAPOLÉON Limoux
NAVA 2026 NAPOLÉON Limoux dimanche 26 juillet 2026.
Limoux
NAVA 2026 NAPOLÉON
22 Chemin de Saint-Andrieu Limoux Aude
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 21:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Lecture-spectacle
D’après Chateaubriand, Hugo, Dumas, Tolstoï
Adaptation et interprétation de Maxime d’Aboville
Accompagné au violoncelle de Dima Tsypkin
De la campagne d’Italie à Sainte-Hélène, Maxime d’Aboville fait revivre l’épopée napoléonienne à travers les plus belles pages de la littérature Chateaubriand, Hugo, Dumas, Tolstoï…Car Napoléon appartient autant aux historiens qu’aux écrivains devenu légende, il continue de fasciner plus de deux siècles après sa mort. Deux fois Molière du Comédien (en 2015 pour The Servant, en 22 pour Berlin-Berlin, et nommé en 24 pour Pauvre Bitos d’Anouilh –qui lui vaut également le Prix du Brigadier), Maxime d’Aboville a déjà interprété deux fois le rôle de Napoléon, dans la pièce La Conversation de Jean d’Ormesson Prix Charles Oulmont du comédien 2012) ainsi que dans la série documentaire La Guerre des trônes, Le Clan Bonaparte (France 5, 2024). En 2026, il publie sa quatrième Leçon d’histoire Napoléon.
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22 Chemin de Saint-Andrieu Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 85 26 a.guiraud@limoux.fr
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English :
Lecture-spectacle
Based on works by Chateaubriand, Hugo, Dumas and Tolstoy
Adapted and performed by Maxime d?Aboville
Accompanied on cello by Dima Tsypkin
From the Italian campaign to St. Helena, Maxime d?Aboville brings the Napoleonic epic to life through the finest pages of literature: Chateaubriand, Hugo, Dumas, Tolstoy…For Napoleon belongs as much to historians as to writers: now a legend, he continues to fascinate more than two centuries after his death. Twice winner of the Molière du Comédien (in 2015 for The Servant, in 22 for Berlin-Berlin, and nominated in 24 for Pauvre Bitos d?Anouilh ?which also earned him the Prix du Brigadier), Maxime d?Aboville has already played the role of Napoleon twice, in Jean d?Ormesson?s play La Conversation (Prix Charles Oulmont du comédien 2012) and in the documentary series La Guerre des trônes, Le Clan Bonaparte (France 5, 2024). In 2026, he published his fourth History Lesson: Napoléon.
L’événement NAVA 2026 NAPOLÉON Limoux a été mis à jour le 2026-06-05 par
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