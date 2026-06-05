NAVA 2026 NAPOLÉON Limoux

Limoux

NAVA 2026 NAPOLÉON

22 Chemin de Saint-Andrieu Limoux Aude

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 21:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Lecture-spectacle

D’après Chateaubriand, Hugo, Dumas, Tolstoï

Adaptation et interprétation de Maxime d’Aboville

Accompagné au violoncelle de Dima Tsypkin

De la campagne d’Italie à Sainte-Hélène, Maxime d’Aboville fait revivre l’épopée napoléonienne à travers les plus belles pages de la littérature Chateaubriand, Hugo, Dumas, Tolstoï…Car Napoléon appartient autant aux historiens qu’aux écrivains devenu légende, il continue de fasciner plus de deux siècles après sa mort. Deux fois Molière du Comédien (en 2015 pour The Servant, en 22 pour Berlin-Berlin, et nommé en 24 pour Pauvre Bitos d’Anouilh –qui lui vaut également le Prix du Brigadier), Maxime d’Aboville a déjà interprété deux fois le rôle de Napoléon, dans la pièce La Conversation de Jean d’Ormesson Prix Charles Oulmont du comédien 2012) ainsi que dans la série documentaire La Guerre des trônes, Le Clan Bonaparte (France 5, 2024). En 2026, il publie sa quatrième Leçon d’histoire Napoléon.

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22 Chemin de Saint-Andrieu Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 85 26 a.guiraud@limoux.fr

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English :

Lecture-spectacle

Based on works by Chateaubriand, Hugo, Dumas and Tolstoy

Adapted and performed by Maxime d?Aboville

Accompanied on cello by Dima Tsypkin

From the Italian campaign to St. Helena, Maxime d?Aboville brings the Napoleonic epic to life through the finest pages of literature: Chateaubriand, Hugo, Dumas, Tolstoy…For Napoleon belongs as much to historians as to writers: now a legend, he continues to fascinate more than two centuries after his death. Twice winner of the Molière du Comédien (in 2015 for The Servant, in 22 for Berlin-Berlin, and nominated in 24 for Pauvre Bitos d?Anouilh ?which also earned him the Prix du Brigadier), Maxime d?Aboville has already played the role of Napoleon twice, in Jean d?Ormesson?s play La Conversation (Prix Charles Oulmont du comédien 2012) and in the documentary series La Guerre des trônes, Le Clan Bonaparte (France 5, 2024). In 2026, he published his fourth History Lesson: Napoléon.

L’événement NAVA 2026 NAPOLÉON Limoux a été mis à jour le 2026-06-05 par