NAVA 2026 CINÉMA L’ÉTRANGER Limoux
NAVA 2026 CINÉMA L’ÉTRANGER Limoux samedi 1 août 2026.
Limoux
NAVA 2026 CINÉMA L’ÉTRANGER
9 Allée des Marronniers Limoux Aude
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
L’étranger
De François Ozon, d’après Albert Camus, avec Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin, Denis Lavant
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9 Allée des Marronniers Limoux 11300 Aude Occitanie
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English :
The Stranger
By François Ozon, after Albert Camus, with Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin, Denis Lavant
L’événement NAVA 2026 CINÉMA L’ÉTRANGER Limoux a été mis à jour le 2026-06-05 par
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