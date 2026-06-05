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NAVA 2026 CINÉMA L’ÉTRANGER Limoux

NAVA 2026 CINÉMA L’ÉTRANGER Limoux

NAVA 2026 CINÉMA L’ÉTRANGER Limoux samedi 1 août 2026.

Adresse : 9 Allée des Marronniers

Ville : 11300 Limoux

Département : Aude

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 7 7 Tarif de base plein tarif

Limoux

NAVA 2026 CINÉMA L’ÉTRANGER

9 Allée des Marronniers Limoux Aude

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

L’étranger
De François Ozon, d’après Albert Camus, avec Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin, Denis Lavant
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9 Allée des Marronniers Limoux 11300 Aude Occitanie  

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English :

The Stranger
By François Ozon, after Albert Camus, with Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin, Denis Lavant

L’événement NAVA 2026 CINÉMA L’ÉTRANGER Limoux a été mis à jour le 2026-06-05 par

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