Navigation FAUNE & FLORE à bord du CINQUIEME VENT Ponton Chalonnes-sur-Loire

Chalonnes-sur-Loire

Navigation FAUNE & FLORE à bord du CINQUIEME VENT

Ponton 33 Quai Gambetta Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 16:00:00

fin : 2026-10-11 17:30:00

Date(s) :

2026-09-13 2026-10-11

Faune et Flore de Loire Vous voulez découvrir la Loire sauvage , en famille, entre amis. Vous aimez voir briller les yeux de vos enfants, de vos petits enfants à la vue des petits habitants et fleurs de notre Loire. Des obervations, des découvertes tout au long cette balade en bateau…

Riverains et îliens vont vous partager leurs passions de la faune et la flore de Loire.

Héron, figé comme une statue, maman cane qui veille sur ses petits, cormoran qui sèche ses ailes au vent, des bouts de crayon trace de présence du castor et bien d autres observations encore. Et si vous êtes chanceux, le Martin pêcheur, notre petite comète de Loire, viendra à votre rencontre..

Infos et éservation https://www.billetweb.fr/bo/dashboard.php?event=1339939

D’autres balades thématiques sont programmées tout au long de l’été croisière découverte, ApéroLoire au coucher du soleil, balade musicale … Il est également possible de privatiser le Cinquième Vent pour une capacité totale de 30 personnes (anniversaire, cousinade, team building…),

Une privatisation du bateau en famille, entre amis…est aussi possible (anniversaire, séminaire..) contact gabarot.c5v@gmail.com

Informations pratiques

Horaires des départs variable selon la saison et les événements. Merci de bien vérifier l’horaire sélectionné et votre e-billet. .

Ponton 33 Quai Gambetta Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 60 84 02 46 C5v.49290@yahoo.fr

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English :

Faune et Flore de Loire You want to discover the wild Loire, with your family or friends. You’d like to see your children’s or grandchildren’s eyes sparkle at the sight of the little inhabitants and flowers of our Loire. Obervations and discoveries all along this boat trip…

L’événement Navigation FAUNE & FLORE à bord du CINQUIEME VENT Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages