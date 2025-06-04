Nawell Madani Dijon Zénith Dijon

Nawell Madani Dijon

Zénith Rue de Colchide Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-17 20:00:00

fin : 2027-02-17

Date(s) :

2027-02-17

Entre charge mentale, notoriété et tentation du botox, Nawell revient plus mature que jamais pour son nouveau spectacle ! À une époque où tout va trop vite, cette touche-à-tout prend le temps de nous partager avec franchise et esprit les aléas de son quotidien. De ses défis. De ses défauts. Fini le bla-bla, Nawell prend les raccourcis.

Le spectacle est déconseillé aux moins de 16 ans. .

Zénith Rue de Colchide Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

English : Nawell Madani Dijon

German : Nawell Madani Dijon

Italiano :

Espanol :

L’événement Nawell Madani Dijon Dijon a été mis à jour le 2025-06-04 par DOUBS TOURISME