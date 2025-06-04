Nawell Madani Dijon Zénith Dijon
Nawell Madani Dijon Zénith Dijon mercredi 17 février 2027.
Nawell Madani Dijon
Zénith Rue de Colchide Dijon Côte-d’Or
Entre charge mentale, notoriété et tentation du botox, Nawell revient plus mature que jamais pour son nouveau spectacle ! À une époque où tout va trop vite, cette touche-à-tout prend le temps de nous partager avec franchise et esprit les aléas de son quotidien. De ses défis. De ses défauts. Fini le bla-bla, Nawell prend les raccourcis.
Le spectacle est déconseillé aux moins de 16 ans. .
