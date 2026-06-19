Ne croyez surtout pas que je hurle, Michel Cloup Les Trinitaires Metz
Ne croyez surtout pas que je hurle, Michel Cloup Les Trinitaires Metz mercredi 2 décembre 2026.
Metz
Ne croyez surtout pas que je hurle, Michel Cloup
Les Trinitaires 12 rue des Trinitaires Metz Moselle
Tarif : – – EUR
19
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-12-02 20:30:00
fin : 2026-12-02
Date(s) :
2026-12-02
Découvrez une œuvre hybride et poignante. À travers un montage de 400 films, Frank Beauvais livre un journal intime sur sa réclusion en Alsace, entre rupture et angoisse sécuritaire. Ce cri de rage, initialement silencieux, trouve aujourd’hui un écho sonore inédit. Le musicien Michel Cloup s’empare de ce récit pour y apposer sa signature rock et lettrée. Entre noirceur et éclairs de lumière, sa guitare accompagne la voix off pour transformer ce film culte en une expérience immersive unique.Tout public
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Les Trinitaires 12 rue des Trinitaires Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
Discover a poignant, hybrid work. Through a montage of 400 films, Frank Beauvais offers a personal account of his confinement in Alsace, caught between a breakup and anxiety over security. This cry of rage, initially silent, now finds an unprecedented sonic echo. Musician Michel Cloup takes on this narrative, imprinting it with his signature rock and literary style. Between darkness and flashes of light, his guitar accompanies the voice-over, transforming this cult film into a unique immersive experience.
L’événement Ne croyez surtout pas que je hurle, Michel Cloup Metz a été mis à jour le 2026-06-19 par AGENCE INSPIRE METZ
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