Ne pas pleurer devant un coucher de soleil, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Ne pas pleurer devant un coucher de soleil Samedi 23 mai, 20h30 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:20:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:20:00+02:00

Autour de lui, de vieilles malles s’entassent, remplies de souvenirs des ancêtres, les traces d’un passé, celui des pionniers et de la conquête de l’ouest. Une période héroïque qui n’est, pour Steve Kermabon, qu’un mythe.

​Un grand-père en chef de clan, un oncle en joueur de cartes, en chercheur d’or ou de pétrole : les figures défilent et viennent nourrir le film de la vie de Steve. Une histoire inventée pour combler l’absence d’un père disparu…

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​Un spectacle Achille Grimaud et Pierre Tual, production : La Bande à Grimaud.

​Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]

Steve Kermabon, cow-boy des temps modernes, baigne dans l’imaginaire des westerns et des légendes familiales. NDM

La bande à Grimaud