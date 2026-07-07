Informations pratiques

Thionville

Nectar Percussions

8 place Marie-Louise Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

7

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-11-29 00:00:00

fin : 2026-11-29 17:00:00

Date(s) :

2026-11-29

Et si les musiques de jeux vidéo prenaient vie sous vos yeux ? Nectar Percussion fait résonner près de 50 ans d’univers vidéoludiques à travers leurs bandes originales, de Space Invaders à aujourd’hui, arrangées spécialement pour trio de percussions. Guidé par une interface façon jeu vidéo, le public devine, choisit et participe à l’aventure musicale, la rendant ainsi unique. Un spectacle interactif ouvert à tous mêlant virtuosité, nostalgie et énergie ! Are you ready ? Press “Start” to play !Tout public

7 .

8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr

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English :

What if video game music came to life right before your eyes? Nectar Percussion brings nearly 50 years of video game history to life through their original soundtracks—from Space Invaders to the present day—arranged specifically for a percussion trio. Guided by a video game-style interface, the audience guesses, chooses, and participates in the musical adventure, making it a one-of-a-kind experience. An interactive show open to everyone, blending virtuosity, nostalgia, and energy! Are you ready? Press “Start” to play!

L’événement Nectar Percussions Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME