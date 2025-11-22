NEJ – ZENITH DE DIJON Dijon
NEJ – ZENITH DE DIJON Dijon samedi 31 octobre 2026.
NEJ Début : 2026-10-31 à 20:00. Tarif : – euros.
DECIBELS PROD, MIEL NOIR ET N&J PRODUCTION PRÉSENTENT : NEJNEJ’ dévoile son IREEL TOUR et promet un show à son image : intense, envoûtant et inoubliable. Après la sortie de son dernier album SOS IV, ne manquez pas l’occasion de la voir en live partout en France, Suisse et Belgique.Réservation PMR : billetterie@ngproductions.fr
ZENITH DE DIJON RUE DE COLCHIDE 21000 Dijon 21