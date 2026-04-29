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Nejma – 2ème Constellation Peniche Marcounet Paris

Nejma – 2ème Constellation Peniche Marcounet Paris

Nejma – 2ème Constellation Peniche Marcounet Paris vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Peniche Marcounet

Adresse : 14 Quai de l'Hôtel de ville

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif : Billetterie : 5 EUR

Après une première rencontre, le voyage se poursuit sur l’eau, dans un lieu à part, propice à la connexion et à la célébration.

Un collectif d’artistes réunis autour d’une même vision :

fusionner les sonorités électroniques contemporaines avec les rythmes et instruments traditionnels pour créer une expérience hybride, immersive et sans frontières.

Entre club, culture et racines, NEJMA rassemble les générations sur le dancefloor autour d’une énergie commune.

Deuxième constellation le vendredi 08 mai.

DJs : LE LAZ, MOUTA, OSMX, VICTOR1

+ Musiciens Live

NEJMA — Constellation Of Sounds

NEJMA (étoile en arabe) continue de tracer sa constellation entre musique électronique et héritage marocain.
Le vendredi 08 mai 2026
de 20h00 à 02h00
payant Billetterie : 5 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-08T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-09T05:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-08T20:00:00+02:00_2026-05-08T02:00:00+02:00

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville  75004 Paris


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