Nelson Goerner Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Lyon 3e Arrondissement

Nelson Goerner

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 18:00:00

fin : 2026-10-24 19:30:00

Date(s) :

2026-10-24

Le ciel est beau, et mon cœur est triste adressés par Chopin à Julian Fontana après l’achèvement de la Fantaisie, ces mots sonnent comme une promesse sous les doigts de Nelson Goerner, nostalgie et douleur seront synonymes d’un troublant bonheur.

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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 onl.billetterie@mairie-lyon.fr

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English : Nelson Goerner

%ABThe sky is beautiful, and my heart is sad%BB: spoken by Chopin to Julian Fontana after the completion of the Fantasia, these words sound like a promise: under Nelson Goerner’s fingers, nostalgia and sorrow will be synonymous with a haunting happiness.

L’événement Nelson Goerner Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme