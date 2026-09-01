Nelson Mandela, hommage à Madiba Saint-Amand-Montrond
vendredi 11 septembre 2026 · Saint-Amand-Montrond
Informations pratiques
Saint-Amand-Montrond
Nelson Mandela, hommage à Madiba
25 Rue du Docteur Vallet Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Rencontre proposée par l’Amphore du Berry
Animée par Ghislaine Antoine, en présense de Xavier Viallon, auteur, qui a connu l’homme d’Etat. réservation conseillée .
25 Rue du Docteur Vallet Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 77 80 76 77
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English :
Event organized by L’Amphore du Berry
L’événement Nelson Mandela, hommage à Madiba Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-09-01 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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