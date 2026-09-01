Informations pratiques

Saint-Amand-Montrond

Nelson Mandela, hommage à Madiba

25 Rue du Docteur Vallet Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11 18:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Rencontre proposée par l’Amphore du Berry

Animée par Ghislaine Antoine, en présense de Xavier Viallon, auteur, qui a connu l’homme d’Etat. réservation conseillée .

25 Rue du Docteur Vallet Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 77 80 76 77

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English :

Event organized by L’Amphore du Berry

L’événement Nelson Mandela, hommage à Madiba Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-09-01 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE