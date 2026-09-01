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Nelson Mandela, hommage à Madiba Saint-Amand-Montrond

vendredi 11 septembre 2026 · Saint-Amand-Montrond

Nelson Mandela, hommage à Madiba Saint-Amand-Montrond

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
25 Rue du Docteur Vallet
Ville
18200 Saint-Amand-Montrond
Département
Cher
Tarif

Saint-Amand-Montrond

Nelson Mandela, hommage à Madiba

25 Rue du Docteur Vallet Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Rencontre proposée par l’Amphore du Berry
Animée par Ghislaine Antoine, en présense de Xavier Viallon, auteur, qui a connu l’homme d’Etat. réservation conseillée   .

25 Rue du Docteur Vallet Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 77 80 76 77 

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English :

Event organized by L’Amphore du Berry

L’événement Nelson Mandela, hommage à Madiba Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-09-01 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

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