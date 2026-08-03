NELVAR LE ROYAUME SANS PEUPLE THÉÂTRE SORANO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

NELVAR LE ROYAUME SANS PEUPLE

THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 25 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-13 20:00:00

fin : 2027-01-15 23:00:00

Date(s) :

2027-01-13

Qui sera digne de diriger Nelvar, royaume imaginaire dont le roi vient de mourir sans laisser d’héritier ?

Elfes, trolls et autres créatures fantastiques se disputent le trône vacant. Une alliance entre les différentes espèces est-elle envisageable ou la discorde et le chaos l’emporteront-ils ? Métaphore de notre soif de pouvoir, de nos sociétés divisées de l’intérieur, d’une démocratie miroir aux alouettes, cette fable ambitieuse et détonante prend le parti de l’heroic fantasy pour questionner l’utopie républicaine et notre échec à nous souder.

En s’emparant d’un genre populaire, Logan de Carvalho plonge tête la première dans la fiction pure et dure. Avec magie et merveilleux à l’appui, Nelvar reflète nos symptômes sociétaux et tend, via l’imagination, à une réconciliation de classes. Humour, musique et bruitages live s’invitent dans les mondes et langages truculents déployés par cette compagnie qui bâtit des symphonies épiques pour nous rappeler que nos vies ne sont que récits. 9 .

THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 32 35 contact@theatre-sorano.fr

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English :

Who will be worthy to rule Nelvar, an imaginary kingdom whose king has just died without leaving an heir?

L’événement NELVAR LE ROYAUME SANS PEUPLE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE