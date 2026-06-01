Nemausus, sous les pinceaux de Jean-Claude Golvin, Office de tourisme de Nîmes, Nîmes

Nemausus, sous les pinceaux de Jean-Claude Golvin Samedi 13 juin, 14h30 Office de tourisme de Nîmes Gard

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

L’antique Nemausus nous a laissé de ses édifices publics d’exceptionnels vestiges. D’ailleurs, quelle était leur apparence à l’époque romaine ? Les aquarelles de Jean-Claude Golvin redonnent formes, couleurs et usages aux monuments antiques de la ville. Partez à leur rencontre, et découvrez l’œuvre mondialement connue de cet artiste, au service du travail des archéologues pour restituer les sites historiques.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme, 6 bd des Arènes

Renseignements au 04 66 58 38 00

Visite traduite en langue des signes française (LSF)

Office de tourisme de Nîmes 6 boulevard des Arènes Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie +33 (0) 4 66 58 38 00 https://nimes-tourisme.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://nimes-tourisme.com/produit/nemausus-sous-les-pinceaux-de-jean-claude-golvin/ »}]

L’antique _Nemausus_ nous a laissé de ses édifices publics d’exceptionnels vestiges. D’ailleurs, quelle était leur apparence à l’époque romaine ? Les aquarelles de Jean-Claude Golvin redonnent et aux…

©Jean-Claude Golvin – MDAA