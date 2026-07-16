NEO-ANALOG, une exposition collective, Stimultania, Strasbourg

Informations pratiques

NEO-ANALOG, une exposition collective 9 octobre 2026 – 9 janvier 2027 Stimultania Collectivité européenne d’Alsace

Entrée libre du mercredi au samedi, de 14h à 18h30. Du 9 octobre 2026 au 9 janvier 2027.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T18:00:00+02:00 – 2026-10-09T21:00:00+02:00

Fin : 2027-01-09T14:00:00+01:00 – 2027-01-09T18:30:00+01:00

La photographie après l’image, par Evelyne Cohen et Michel Poivert.

À partir des travaux de treize artistes contemporains, l’exposition NEO-ANALOG se présente comme le manifeste d’un courant international qui marque l’une des étapes les plus récentes de la photographie contemporaine. Depuis les années 2010, certains photographes inscrits dans le champ de l’art contemporain se détournent de la création d’image pour explorer la matérialité de la photographie. Les fondamentaux – lumière, temps, substances photosensibles, tangibilité des supports, etc. – se présentent comme un vocabulaire alternatif au regard des technologies avancées. Propositions « contre-culturelles », parce qu’étrangères au mainstream des images des médias, les photographies affirment les potentialités de l’analogique, soit toute expérimentation en prise direct – en contact – avec le réel. Il n’est plus question de « regard sur », mais d’activation de processus où la physique et la chimie des matériaux déploient de nouveaux possibles. Souvent inscrits dans une forte sensibilité écosophique, les photographes néo-analogues militent aussi pour des pratiques explorant la nature aux côtés des savants, et visent une poésie de l’anthropocène : dans un monde abîmé, la photographie ne sert plus seulement à voir, mais à ressentir et comprendre. L’analogique n’est plus alors une question technique, mais un changement de paradigme culturel : la mise en contact du photographe avec le monde passe par la reconnaissance des valeurs de l’expérience. Dévaluée depuis le développement des médias, l’expérience revient en force à travers la culture analogique et constitue un équilibre avec nos existences numériques. La photographie néo-analogue revisite l’histoire du médium en réactivant des procédés. Elle invente de nouvelles situations techniques, elle échappe à sa condition d’image : entre installation, sculpture, gravure, peinture ou vidéo, la photographie s’est élargie en régénérant les fondamentaux de son médium. La révolution numérique semblait avoir condamné la photographie à devenir une image comme les autres. Une génération plus tard, elle s’est réinventée en affirmant des valeurs que l’on trouve dans nombre d’autres domaines, comme la musique, les jeux, le film ou bien encore l’urbanisme. Le néo-analogue institue une culture matérielle et philosophique qui permet de restaurer l’idée de réel dans un contexte de crise de la vérité.

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Une exposition avec les artistes : Sylvie Bonnot, Véronique Bourgoin, Arina Essipowitsch, Yanis Houssen, Sara Imloul, Marie Hazard, Laurent Lafolie, Hanako Murakami, Raphaëlle Peria, Catherine Poncin, Mathieu Roquigny, Laure Tiberghien et Dune Varela

En partenariat avec le Collège International de la Photographie. Avec le soutien du ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est, la Région Grand Est et la Ville de Strasbourg.

Stimultania 33 rue Kageneck Strasbourg 67000 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 0388236311 https://stimultania.org https://www.instagram.com/stimultania/;https://www.facebook.com/StimultaniaPhotographie/;https://www.youtube.com/@StimultaniaStrasbourg;https://www.linkedin.com/company/stimultania/ Depuis 1987, Stimultania Pôle de photographie est au carrefour des interrogations de ce monde. Stimultania défend une photographie en prise avec l’Homme, une photographie debout, investie, sans distance frileuse, vive et écorchée. Son objectif : faire découvrir – dans les meilleures conditions – des œuvres photographiques et donner au regardeur la possibilité de vivre des expériences individuelles et collectives, d’exprimer des critiques. Stimultania travaille dans le champ de l’éducation à et par l’image photographique en développant notamment un outil pédagogique innovant, LES MOTS DU CLIC.

Lieu unique pour ne pas dire mythique, le premier établissement de Stimultania, fondé en 1987 à Strasbourg, est un lieu d’exposition et un pôle de ressource. C’est aussi un espace de rencontre, de liberté et parfois de résistance. Le second établissement, ouvert en 2014 à Givors, est dédié à l’accompagnement des résidences d’artistes et à la production d’œuvres collectives. Proche de la gare. Accessible en bus et tram.

La photographie après l’image, par Evelyne Cohen et Michel Poivert.

Sculptures, 2024 © Dune Varela