Neon Light Country Party Cartilage Paris

La première soirée de Hello Darlin’ ouverte au grand public aura lieu à Cartilage pendant la Paris Fashion Week. C’est un événement qui rassemble au sein de sa programmation : concerts, performances artistiques, DJ sets et cours de danse. Aussi tourné vers le monde de la mode, vous y trouverez des stands de merch et vêtements vintage, et des concours de outfits.

LE COLLECTIF

Hello Darlin’ est un collectif fondé par l’artiste César Kaci qui organise à Paris des soirées country immersives mêlant musique live, danse, scénographie et culture festive. Inspiré des dive bars américains, le projet réunit amateurs de danse et scènes créatives contemporaines. César y invite régulièrement des artistes issus des cultures arabes et SWANA, proposant des croisements inédits autour de l’imaginaire country.

> La programmation : El Mehdi Largo – performance / Dear A – concert _ Kristin Sanders – cours de Line Dance & more

> Contact presse : DN Presse – dnpresse.fr

> Billetterie : https://shotgun.live/fr/events/la-neon-light-fashion-week-country-party

> Comptes Insta : https://www.instagram.com/hellodarlin_countrymusic/

https://www.instagram.com/dn_presse/

Fashion week Paris – Hello Darlin’. Concerts, performances artistiques, DJ sets et cours de danse.

Le jeudi 25 juin 2026

de 19h00 à 02h00

payant

De 10 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-26T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T19:00:00+02:00_2026-06-25T02:00:00+02:00

Cartilage 210, rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 Paris



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