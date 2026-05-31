Neon Light Country Party Cartilage Paris
Neon Light Country Party Cartilage Paris jeudi 25 juin 2026.
La première soirée de Hello Darlin’ ouverte au grand public aura lieu à Cartilage pendant la Paris Fashion Week. C’est un événement qui rassemble au sein de sa programmation : concerts, performances artistiques, DJ sets et cours de danse. Aussi tourné vers le monde de la mode, vous y trouverez des stands de merch et vêtements vintage, et des concours de outfits.
LE COLLECTIF
Hello Darlin’ est un collectif fondé par l’artiste César Kaci qui organise à Paris des soirées country immersives mêlant musique live, danse, scénographie et culture festive. Inspiré des dive bars américains, le projet réunit amateurs de danse et scènes créatives contemporaines. César y invite régulièrement des artistes issus des cultures arabes et SWANA, proposant des croisements inédits autour de l’imaginaire country.
> La programmation : El Mehdi Largo – performance / Dear A – concert _ Kristin Sanders – cours de Line Dance & more
> Contact presse : DN Presse – dnpresse.fr
> Billetterie : https://shotgun.live/fr/events/la-neon-light-fashion-week-country-party
> Comptes Insta : https://www.instagram.com/hellodarlin_countrymusic/
https://www.instagram.com/dn_presse/
Fashion week Paris – Hello Darlin’. Concerts, performances artistiques, DJ sets et cours de danse.
Le jeudi 25 juin 2026
de 19h00 à 02h00
payant
De 10 à 12 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-25T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-26T05:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-25T19:00:00+02:00_2026-06-25T02:00:00+02:00
Cartilage 210, rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 Paris
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