NERÓ_UNA PUTA HISTORIA DE AMOR, ou revisiter l’amour par la grimpe au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS
jeudi 4 février 2027 · Théâtre Silvia Monfort · PARIS
Informations pratiques
Sur scène, une immense paroi verticale se
fait aire de jeu. Huit interprètes – performeurs, performeuses,
grimpeurs, grimpeuses, musiciens, musiciennes – y rejouent la
chorégraphie amoureuse : s’élancer, s’agripper, chuter, se relever.
Les
corps défient la gravité, comme pris dans une histoire qui vacille sans
jamais céder. Les mots circulent d’une langue à l’autre, traversent
l’intime pour rejoindre le collectif et dessinent une humanité fragile,
en quête d’un terrain commun. Jusqu’à ce que soudain quelque chose lâche
: la fête surgit alors, irrésistible. Le plateau s’embrase et emporte
tout sur son passage. Ici, aimer devient un acte de résistance. Une
nécessité brûlante, à partager, coûte que coûte.
↘ Avec le Centre culturel suisse. Paris
Distribution
Texte Julie Gilbert, Anna Lemonaki
Mise en scène Anna Lemonaki
Avec Konstantina
Barkouli, Panagiotis Christakos, Severin Domela, Julie Gilbert, Chara
Kotsali, Emmanouela Korki, Anna Lemonaki, Myrsini Pontikopoulou-Venieri,
Nikos Tsolis (en cours)
Dramaturgie Katerina Andreou, Adina Secretan
Chorégraphie Katerina Andreou, Anna Lemonaki avec Costas Kekis, Chara Kotsali et Emmanouela Korki
Assistanat à la mise en scène et dramaturgie Costas Kekis
Scénographie Neda Loncarevic
Costumes Séverine Besson
Création lumières Renato Campora, Alexandre Bryand
Musique et composition Myrsini Pontikopoulou- Venieri, Nikos Tsolis
Réalisation décor Ateliers de la Comédie de Genève (Hugo Bertrand, Yannick Bouchex)
Confection costumes Ateliers de la Comédie de Genève (Aline Courvoisier) et Fanny Buchs
Peinture costumes Valérie Margot
Régie générale Sébastien Babel
Régie son Benjamin Vicq
Régie lumière Jean Sottas
Collaboration escalade Théo Chambert, Severin Domela
Collaboration scientifique Thomas Jammet
Diffusion Laurence Lang, Iseult Clauzier – La Poulpe
Production et administration Samuel Schmidiger
Avec le soutien de Pro Helvetia et du Centre Culturel Hellénique
Face à l’effondrement du monde, une question s’impose : la véritable débâcle ne serait-elle pas celle de l’amour ? Avec un texte incandescent, conçu comme un journal de bord, la metteuse en scène gréco-suisse Anna Lemonaki et l’autrice franco-suisse Julie Gilbert prennent la catastrophe à revers et plongent au cœur de la relation.
Du jeudi 04 février 2027 au samedi 06 février 2027 :
samedi
de 18h00 à 19h45
jeudi, vendredi
de 19h30 à 21h15
payant
de 5€ à 28€
Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-02-04T20:30:00+01:00
fin : 2027-02-06T20:45:00+01:00
Date(s) : 2027-02-04T19:30:00+02:00_2027-02-04T21:15:00+02:00;2027-02-05T19:30:00+02:00_2027-02-05T21:15:00+02:00;2027-02-06T18:00:00+02:00_2027-02-06T19:45:00+02:00
Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS
https://theatresilviamonfort.eu/events/nero-una-puta-historia-de-amor/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR
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