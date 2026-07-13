NERÓ_UNA PUTA HISTORIA DE AMOR, ou revisiter l’amour par la grimpe au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

Informations pratiques

Sur scène, une immense paroi verticale se

fait aire de jeu. Huit interprètes – performeurs, performeuses,

grimpeurs, grimpeuses, musiciens, musiciennes – y rejouent la

chorégraphie amoureuse : s’élancer, s’agripper, chuter, se relever.

Les

corps défient la gravité, comme pris dans une histoire qui vacille sans

jamais céder. Les mots circulent d’une langue à l’autre, traversent

l’intime pour rejoindre le collectif et dessinent une humanité fragile,

en quête d’un terrain commun. Jusqu’à ce que soudain quelque chose lâche

: la fête surgit alors, irrésistible. Le plateau s’embrase et emporte

tout sur son passage. Ici, aimer devient un acte de résistance. Une

nécessité brûlante, à partager, coûte que coûte.

↘ Avec le Centre culturel suisse. Paris

Distribution

Texte Julie Gilbert, Anna Lemonaki

Mise en scène Anna Lemonaki

Avec Konstantina

Barkouli, Panagiotis Christakos, Severin Domela, Julie Gilbert, Chara

Kotsali, Emmanouela Korki, Anna Lemonaki, Myrsini Pontikopoulou-Venieri,

Nikos Tsolis (en cours)

Dramaturgie Katerina Andreou, Adina Secretan

Chorégraphie Katerina Andreou, Anna Lemonaki avec Costas Kekis, Chara Kotsali et Emmanouela Korki

Assistanat à la mise en scène et dramaturgie Costas Kekis

Scénographie Neda Loncarevic

Costumes Séverine Besson

Création lumières Renato Campora, Alexandre Bryand

Musique et composition Myrsini Pontikopoulou- Venieri, Nikos Tsolis

Réalisation décor Ateliers de la Comédie de Genève (Hugo Bertrand, Yannick Bouchex)

Confection costumes Ateliers de la Comédie de Genève (Aline Courvoisier) et Fanny Buchs

Peinture costumes Valérie Margot

Régie générale Sébastien Babel

Régie son Benjamin Vicq

Régie lumière Jean Sottas

Collaboration escalade Théo Chambert, Severin Domela

Collaboration scientifique Thomas Jammet

Diffusion Laurence Lang, Iseult Clauzier – La Poulpe

Production et administration Samuel Schmidiger

Avec le soutien de Pro Helvetia et du Centre Culturel Hellénique

Face à l’effondrement du monde, une question s’impose : la véritable débâcle ne serait-elle pas celle de l’amour ? Avec un texte incandescent, conçu comme un journal de bord, la metteuse en scène gréco-suisse Anna Lemonaki et l’autrice franco-suisse Julie Gilbert prennent la catastrophe à revers et plongent au cœur de la relation.

Du jeudi 04 février 2027 au samedi 06 février 2027 :

samedi

de 18h00 à 19h45

jeudi, vendredi

de 19h30 à 21h15

payant

de 5€ à 28€

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-02-04T20:30:00+01:00

fin : 2027-02-06T20:45:00+01:00

Date(s) : 2027-02-04T19:30:00+02:00_2027-02-04T21:15:00+02:00;2027-02-05T19:30:00+02:00_2027-02-05T21:15:00+02:00;2027-02-06T18:00:00+02:00_2027-02-06T19:45:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS

https://theatresilviamonfort.eu/events/nero-una-puta-historia-de-amor/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR



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