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NES LA CARTONNERIE Reims

NES LA CARTONNERIE Reims

NES LA CARTONNERIE Reims jeudi 12 novembre 2026.

Lieu : LA CARTONNERIE

Adresse : 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE

Ville : 51100 Reims

Département : 51

Début : 2026-11-12

Fin : 2026-11-12

Heure de début : 20:00

NES Début : 2026-11-12 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51

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