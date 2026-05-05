NES Roubaix

Roubaix

NES

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03 23:00:00

Date(s) :

2026-10-03

NeS sublime sa passion du rap en discipline, un moyen de dépasser ses doutes et de livrer une musique cathartique, sincère et exigeante. Originaire du Val-de-Marne, il s’impose très jeune comme l’un des espoirs les plus marquants de sa génération grâce à une proposition singulière, portée par une authenticité brute, une technique affûtée héritée du freestyle et un goût prononcé pour l’exploration sonore. Tout commence par l’écriture, puis par un entourage créatif et solide qui l’encourage à transformer ses émotions en rimes. À seulement 17 ans, il dévoile sa première mixtape N.E.S Vol 1, portée par le titre Compresses, qui révèle un rappeur capable de conjuguer influences du rap des années 90 et codes contemporains.

Après COSMIC, véritable tournant dans son évolution artistique, NeS accélère avec LA COURSE en 2022, projet de la révélation, défendu sur scène lors de tournées complètes à travers la France. Cette dynamique se confirme avec ÇA VA ALLER puis POUR 2 VRAI, où il affirme une écriture plus introspective sans jamais renoncer à la performance et à l’exigence formelle. Entre egotrips maîtrisés et confidences personnelles, NeS raconte ses liens familiaux et amicaux, ses origines et ses envies d’ailleurs, tout en affinant une identité musicale plus lisible et plus incarnée. Porté par un entourage artistique solide (Yvnnis, Luther, Mairo, Zeu, Deemax…) et des collaborations choisies avec soin, il poursuit une trajectoire marquée par la recherche d’équilibre, laissant toute la place aux mots et à l’émotion celle d’un artiste en pleine maturation, déterminé à faire une musique du cœur, fidèle à lui-même.

NeS sublime sa passion du rap en discipline, un moyen de dépasser ses doutes et de livrer une musique cathartique, sincère et exigeante. Originaire du Val-de-Marne, il s’impose très jeune comme l’un des espoirs les plus marquants de sa génération grâce à une proposition singulière, portée par une authenticité brute, une technique affûtée héritée du freestyle et un goût prononcé pour l’exploration sonore. Tout commence par l’écriture, puis par un entourage créatif et solide qui l’encourage à transformer ses émotions en rimes. À seulement 17 ans, il dévoile sa première mixtape N.E.S Vol 1, portée par le titre Compresses, qui révèle un rappeur capable de conjuguer influences du rap des années 90 et codes contemporains.

Après COSMIC, véritable tournant dans son évolution artistique, NeS accélère avec LA COURSE en 2022, projet de la révélation, défendu sur scène lors de tournées complètes à travers la France. Cette dynamique se confirme avec ÇA VA ALLER puis POUR 2 VRAI, où il affirme une écriture plus introspective sans jamais renoncer à la performance et à l’exigence formelle. Entre egotrips maîtrisés et confidences personnelles, NeS raconte ses liens familiaux et amicaux, ses origines et ses envies d’ailleurs, tout en affinant une identité musicale plus lisible et plus incarnée. Porté par un entourage artistique solide (Yvnnis, Luther, Mairo, Zeu, Deemax…) et des collaborations choisies avec soin, il poursuit une trajectoire marquée par la recherche d’équilibre, laissant toute la place aux mots et à l’émotion celle d’un artiste en pleine maturation, déterminé à faire une musique du cœur, fidèle à lui-même. .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

NeS sublimates his passion for rap into a discipline, a means of overcoming his doubts and delivering music that is cathartic, sincere and demanding. A native of the Val-de-Marne region of France, NeS established himself at a very early age as one of the most promising young artists of his generation, thanks to a singular style driven by raw authenticity, a honed technique inherited from freestyle and a pronounced taste for sound exploration. It all began with writing, then with a solid, creative environment that encouraged him to transform his emotions into rhymes. At just 17, he unveiled his first mixtape, N.E.S Vol 1, with the track Compresses, revealing a rapper capable of combining 90s rap influences with contemporary codes.

After COSMIC, a real turning point in his artistic evolution, NeS stepped up a gear with LA COURSE in 2022, a revelatory project that was defended on stage during extensive tours across France. This dynamic was confirmed with ÇA VA ALLER and POUR 2 VRAI, where he asserted a more introspective style without ever abandoning performance and formal demands. Between controlled egotrips and personal confidences, NeS recounts his family ties and friendships, his origins and his longing for elsewhere, while refining a more legible and embodied musical identity. Supported by a solid artistic entourage (Yvnnis, Luther, Mairo, Zeu, Deemax?) and carefully chosen collaborations, he pursues a trajectory marked by the search for balance, leaving plenty of room for words and emotion: that of a maturing artist, determined to make music from the heart, true to himself.

L’événement NES Roubaix a été mis à jour le 2026-05-05 par Hauts-de-France Tourisme