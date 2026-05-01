Nettoyons le Sud à Arles ! Derrière le Musée Départemental Arles Antique Arles

Arles

Nettoyons le Sud à Arles !

Samedi 30 mai 2026 de 9h30 à 12h30. Derrière le Musée Départemental Arles Antique 17 avenue Salvador Allende, 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30 12:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Arles s’engage pour la 4ème journée régionale NETTOYONS LE SUD, le Samedi 30 Mai 2026, grande dépollution collective au Musée Bleu

Dans le cadre de l’opération régionale NETTOYONS LE SUD, l’association arlésienne MILVI, épaulée par la Commune d’Arles, propose une grande dépollution ce Samedi 30 Mai 2026. Le rendez-vous est donné aux familles, aux citoyen·nes, à celles et ceux qui ont envie d’agir pour nettoyer notre environnement direct. A 9h30, derrière le Musée Départemental Arles Antiques, sur la presqu’île du cirque romain, à Arles, nous nous réunirons afin de s’équiper de gants, s’échauffer avant de se lancer dans la dépollution. Pendant une heure, et sur tous types de terrains, pour que tous les âges participent, nous collecterons tous les déchets d’origine humaine. Puis nous pèserons la collecte avant de la trier selon un protocole de comptage. Ce comptage sera remonté à la Région et sur la plateforme Zéro Déchet Sauvage. Puis nous terminerons par un temps collectif et une photo de groupe.



L’équipe PLASTOCTOC (pôle sensibilisation de l’association Milvi), spécialisée dans les dépollutions et les sensibilisations au recyclage des plastiques, renouvelle l’expérience après plusieurs participations à Nettoyons le Sud depuis sa création, à Arles en 2023 puis simultanément à Pepin et Barbentane en 2024.



INFORMATIONS PRATIQUES



• RDV à 9h30 derrière le Musée Bleu

• Départ de la dépollution à 10h

• Pesée et tri des déchets ramassés à 11h

• Photo collective à 12h

• Gants et sacs fournis

• Pensez à prendre la bonne tenue et une casquette

• Tous les âges sont les bienvenus

• Inscription sur https://nettoyons.maregionsud.fr/inscri…/grand-public-2026 .

Derrière le Musée Départemental Arles Antique 17 avenue Salvador Allende, 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 06 22 97 contact@milvi.org

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English :

Arles commits to the 4th regional NETTOYONS LE SUD day, Saturday, May 30, 2026, large-scale collective clean-up at the Musée Bleu

L’événement Nettoyons le Sud à Arles ! Arles a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme d’Arles