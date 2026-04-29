Network Creativ (by Clairantine) Titi Palacio Paris

Join Network Creativ by Clairantine!

Envie de rencontrer des gens formidables et de faire émerger de nouvelles idées ? Network Creativ est l’événement incontournable pour faire des rencontres inspirantes et booster votre créativité. Que vous soyez passionné(e) d’art, de design ou simplement à la recherche de nouveaux projets, venez échanger, partager votre passion et trouver l’inspiration. Ne manquez pas ces discussions enrichissantes et ces collaborations inédites ! On se voit là-bas !

Conférence > Ton histoire, c’est ton pouvoir.

17:00 – 18:00

3 acteurs importants dans l’entreprenariat :

Aziz

Une présence forte et incarnée, le belge dont tout le monde parle à travers ses événements, son management de qualité, il devient une source d’inspiration urbaine. Chroniqueur implanté dans l’industrie de la musique et la mode, il nous révèlera le pouvoir des relations artistiques.

Azizz

Militant Bruxellois pour la culture urbaine, il façonne son identité à travers l’art de la danse : le hip—hop. Il apporte un soutien d’exception à la jeunesse et le développement culturel. Sensible à l’éducation, il attribue une place importante aux apprentissages corporels et leur impact psychique.

Destiné

De gestionnaire financier à gestionnaire de projet artistique, il percute le monde de la culture et des arts à Paris avec sa vision du pouvoir du réseau humain. Sa force réside dans sa sensibilité face aux artistes et l’envie de voir grandir de nouveaux talents émergeants.

Atelier Creativ

18:30 – 20:00

< Ateliers >

Ecriture creativ – par Carole

Une auteure sensible à l’humain, elle partage son parcours et ses réflexions avec aisance. Professeure en littérature, elle accompagne différents public à l’écriture créative avec sagesse et à l’écoute de l’autre.

Café Philo – Par Ornella

Passionnée de lecture et inspirée par le développement personnel, elle attribue une place particulière à l’humain. Force de sa résilience, elle apporte des exercices ciblé sur la réflexion introspective.

Mode & tendances – Par Katia

Une femme d’impact dans la vision de la mode, entre guide de style et créatrice de flou romantique, elle apportera des outils pour renforcer votre identité.

Open Floor > Rencontres

20:00 – 22:30

Discussions libre avec les personnes présentes durant l’événement. Si vous souhaitez un joli portrait de vous façon « moody » par Naamal, il sera présent pour capter le meilleur de votre personnalité.

Network Creativ by Clairantine est le lieu de rencontre des mentalités creativ pour partager des idées novatrices et stimuler la créativité!

Le dimanche 24 mai 2026

de 16h00 à 22h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-24T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-25T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-24T16:00:00+02:00_2026-05-24T22:30:00+02:00

Titi Palacio 17 Boulevard Morland 75004 Etage : rooftopParis

https://www.eventbrite.fr/e/billets-network-creativ-by-clairantine-1986123426634?aff=oddtdtcreator +33766651866 contact.clairantine@gmail.com



Afficher la carte du lieu Titi Palacio et trouvez le meilleur itinéraire

