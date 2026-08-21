NeuroRun Lille 2026, Parc de la Citadelle, Lille

Informations pratiques

NeuroRun Lille 2026 Dimanche 20 septembre, 08h00 Parc de la Citadelle Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Grâce à cet événement caritatif organisé partout en France, vous contribuez à la lutte contre la maladie d’Alzheimer qui touche plus de 1,2 millions de personnes.

Cette course, c’est aussi l’occasion de se tester sur une distance sans avoir la pression du chrono !

Eh oui, ici pas de records à battre, enfin si : celui des dons récoltés pour la recherche .

Le NeuroRun est ouvert à tous et se déroule dans la plus grande convivialité. Et bonne nouvelle : étant donné que le parcours n’est pas chronométré,vous pourrez même marcher.

Encore mieux, vous pourrez vous inscrire pour une boucle (5,5 km) ou deux boucles (11 km) .

Une fois la ligne d’arrivée franchie, vous pourrez ranger les baskets et encourager les autres participants.

L’argent collecté sera utilisé pour l’accompagnement des patients et de leurs familles partout en France. En plus, vous recevrez un cache cou et un welcome pack.

Parc de la Citadelle Allée Arlette Gruss, Lille Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France http://parcdelacitadelle.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.finishers.com/course/neurorun-lille#races »}]

Pour devenir un « neurorunner » et soutenir une cause qui tient à cœur