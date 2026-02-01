Nevers à Vif FRUSTRATION + MDNS + OLKAN & LA VIPERE ROUGE + RADIO MOUTARDE [DJ LIVE SET HYBRIDE] Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers

Nevers

Nevers à Vif FRUSTRATION + MDNS + OLKAN & LA VIPERE ROUGE + RADIO MOUTARDE [DJ LIVE SET HYBRIDE]

Rue Mademoiselle Bourgeois Café Charbon Nevers Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 19:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

FRUSTRATION

Des années d’activité pour Frustration, et un parcours sans faute pour les enfants sauvages du rock français. Cette clique à forte tête ne s’est jamais départi d’une intégrité et d’une humilité qui forcent au respect dans l’industrie de la musique rock. Un charme qui vient de leur talent à sonder les tréfonds de l’âme humaine, de questionner l’impasse écologique, de s’interroger sur la fuite en avant collective, bref, de creuser l’héritage du punk à la sauce ‘No Future’. Voix habitée, jeu de guitare rageur, basse virevoltante, tempo millimétré, synthé strident, agressif ou expérimental du grand art.

MDNS

Originaire de Lille, MDNS décrit son quotidien en porte-parole engagé d’une génération mise à l’écart, qui se voit fermer des portes mais qui compte bien se battre pour son avenir coûte que coûte. Dans la droite lignée des compos’ de Joy Division, des Stooges ou de Fontaines D.C., MDNS défend les siens et tend un lien invisible vers le public, un lien qui permet à chacun de voir, de connaître, voire même de se reconnaître dans cette expression pleine de rage d’un jeune du XXIème siècle.

OLKAN & LA VIPÈRE ROUGE

Créé en 2023, il n’aura pas fallu beaucoup de temps pour que ce duo fasse grand bruit sur la scène électro actuelle française. Plongez dans l’univers d’un loubard dans années 90, entre les sonorités orientales, un beat techno massif et une voix grave captivante. Une ambiance d’autant plus mystérieuse qu’elle ose allier la guitare électrique et les synthés au saz turc et aux percussions orientales. Un engouement qui n’est pas sans rappeler celui autour d’Altin Gün ou, en son temps, d’Acid Arab.

RADIO MOUTARDE [DJ LIVE SET HYBRID]

Le collectif de DJ’s activistes de la danse et de la joie made in sud Morvan viennent pour tisser le lien entre les différents sets le Club du Charbon sera leur maison les 30 et 31 octobre prochains ! En pros de la culture soundsystem, ils viendront dégainer les boucles, les percus et le meilleur de leurs samples. .

Rue Mademoiselle Bourgeois Café Charbon Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

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English : Nevers à Vif FRUSTRATION + MDNS + OLKAN & LA VIPERE ROUGE + RADIO MOUTARDE [DJ LIVE SET HYBRIDE]

L’événement Nevers à Vif FRUSTRATION + MDNS + OLKAN & LA VIPERE ROUGE + RADIO MOUTARDE [DJ LIVE SET HYBRIDE] Nevers a été mis à jour le 2026-06-23 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)