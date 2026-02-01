Nevers à Vif H-Burns & the Stranger Quartet -hommage à Leonard Cohen Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers
Nevers à Vif H-Burns & the Stranger Quartet -hommage à Leonard Cohen Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers mardi 27 octobre 2026.
Nevers
Nevers à Vif H-Burns & the Stranger Quartet -hommage à Leonard Cohen
Rue Mademoiselle Bourgeois Café Charbon Nevers Nièvre
Tarif : 6 – 6 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 20:00:00
fin : 2026-10-27 22:30:00
Date(s) :
2026-10-27
H-BURNS & THE STRANGER QUARTET -Hommage à Leonard Cohen-
10 ans après la disparition de Leonard Cohen, le patron folk-rock français H-Burns rend hommage de sa voix chaude et suave au poète canadien. Accompagné d’un quator à cordes et de son arrangeur Antoine Pinet, H-Burns concocte un savoureux mélange de morceaux sans jamais les dénaturer. Au contraire il leur apporte juste ce qu’il faut de corps, de puissance et de mélancolie pour nous offrir un hommage aussi sage qu’émouvant, des arrangements qui donnent même aux œuvres originelles une nouvelle jeunesse. Le folk-rockeur et son casting exceptionnel se posent en dignes et humbles serviteur·ante·s de la légende Cohen. .
Rue Mademoiselle Bourgeois Café Charbon Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com
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English : Nevers à Vif H-Burns & the Stranger Quartet -hommage à Leonard Cohen
L’événement Nevers à Vif H-Burns & the Stranger Quartet -hommage à Leonard Cohen Nevers a été mis à jour le 2026-06-23 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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