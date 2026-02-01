Nevers à Vif Journée jeune public Les Frères Casquettes -rap pour les kidz !- Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers

Informations pratiques

Nevers

Nevers à Vif Journée jeune public Les Frères Casquettes -rap pour les kidz !-

Rue Mademoiselle Bourgeois Café Charbon Nevers Nièvre

Tarif : 7 – 7 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 15:30:00

fin : 2026-10-28 17:30:00

Date(s) :

2026-10-28

LES FRÈRES CASQUETTE | Rap pour les Kidz !

Avec Sam et Drum, le slam et le rap s’adaptent aux plus jeunes ! Avec leur spectacle ‘Générations’, l’imaginaire et l’évolution du hip-hop des années 80 à aujourd’hui accompagnent les thèmes bien actuels du quotidien des enfants, des grands parents dépassés par la technologie jusqu’aux parents qui n’ont pas les réf’ et même des questions existentielles type c’est qui le plus fort, Naruto ou Son Goku ? Autant de prétextes pour jouer avec les mots et s’amuser en musique, aux rythmes du beatbox et de la loopstation !

Goûter gratuit pour toustes les enfants présents ! .

Rue Mademoiselle Bourgeois Café Charbon Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

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English : Nevers à Vif Journée jeune public Les Frères Casquettes -rap pour les kidz !-

L’événement Nevers à Vif Journée jeune public Les Frères Casquettes -rap pour les kidz !- Nevers a été mis à jour le 2026-06-23 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)