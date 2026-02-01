Nevers à Vif Meryl Streek et Violent Sadie Mode Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers
Nevers à Vif Meryl Streek et Violent Sadie Mode Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers mercredi 28 octobre 2026.
Nevers
Nevers à Vif Meryl Streek et Violent Sadie Mode
Rue Mademoiselle Bourgeois Café Charbon Nevers Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 18:30:00
fin : 2026-10-28 22:00:00
Date(s) :
2026-10-28
MERYL STREEK
En plein ascension sur la scène punk irlandaise, Meryl Streek fait partie des producteurs les plus enthousiasmants de la dernière décennie. Son mélange électronica expérimentale/punk explosif fait de cet artiste un OVNI de la scène anglo-saxonne, ce qui ne l’empêche pas de créer des œuvres profondément ancrées dans les enjeux sociopolitiques irlandais. Un live unique, qui l’a déjà mené à jouer avec Kneecap, Public Image Limited, Dead Kennedys, Bob Vylan, Enter Shikari… Une très grande qualité, pour un moment explosif !
VIOLENT SADIE MODE
Emmené par l’étonnante Sadie Golding, Violent Sadie Mode a raflé le PRIX DU PRINTEMPS DE BOURGES CRÉDIT MUTUEL iNOUïS 2026 ! Sans transition, ce groupe punk d’Aquitaine passera par Nevers À Vif pour nous ramener dans les abysses de l’hardcore aux riffs tranchants des années 80. Inspirée par des groupes comme Minor Threat ou Amyl and the Sniffers, la formation va droit au but, vers un défoulement violent porté par la hargne des intonations de la voix de Sadie, plein d’une puissance féministe rageuse ! .
Rue Mademoiselle Bourgeois Café Charbon Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com
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English : Nevers à Vif Meryl Streek et Violent Sadie Mode
L’événement Nevers à Vif Meryl Streek et Violent Sadie Mode Nevers a été mis à jour le 2026-06-23 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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