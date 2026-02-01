Nevers à Vif Pony Pony Run Run + Bandit Bandit + Casablanca Drivers + Radio Moutarde [DJ LIVE SET HYBRIDE] Café Charbon Nevers

Nevers

Nevers à Vif Pony Pony Run Run + Bandit Bandit + Casablanca Drivers + Radio Moutarde [DJ LIVE SET HYBRIDE]

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 19:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

PONY PONY RUN RUN

Un retour aussi inattendu qu’excitant ! Groupe majeur de la pop française, auteurs d’un hymne devenu culte et bande-son d’une époque, Pony Pony Run Run n’ont rien perdu de leur superbe et orchestrent bien plus qu’un simple comeback nouveaux titres, hits emblématiques et surtout un tout nouveau show au final explosif, pensé pour rallumer les foules. Un retour dans les salles et festivals dès cet automne avec l’un des premiers stops à Nevers, pour une tournée qui n’a déjà qu’un seul objectif, celui de faire danser les foules. L’un des retours les plus attendus de la pop française !

BANDIT BANDIT

D’un plan d’une nuit à l’histoire d’amour jusqu’à la rupture puis l’amitié, Maëva et Hugo forment Bandit Bandit, l’un des duos les plus sulfureux du rock français. Comme une tension entre désir et défi, entre caresse et morsure, le groupe fiévreux joue à fond les contrastes dans son dernier album Cavalcades Ce que la nuit ne dit pas, bilan d’une vingtaine tumultueuse qui peut, preuve en est, devenir l’inspiration d’une poésie aussi directe qu’intime et même politique. Les chansons sont toutes nées d’une frénésie poussée par le talent de producteur de Lionnel Buzac (Gaëtan Roussel, Izïa…), ça oscille entre guitares immenses, trip boogie façon Black Keys… Et ça déborde de mots et de secrets. Duo singulier s’il en est, Hugo et Maëva se sont retrouvés, sans aucun doute, ailleurs, autrement, mais ensemble, toujours.

CASABLANCA DRIVERS

Avec eux, pas de concessions l’énergie brute du rock rencontre l’efficacité du dancefloor. Les beats dansants rencontrent les guitares garage et une ligne de basse diablement efficaces, Casablanca Drivers a trouvé la recette pour réunir les punks et les club kids. En s’entourant des meilleurs, le groupe s’impose et libère tout son potentiel en digne représentants de la légendaire French Touch, sans jamais la singer. Ash Workman (Metronomy, Baxter Dury…) les aide à déployer un son net et percutant, Alexandres Courtes (Cassius, Phoenix, Justice, Daft Punk, Franz Ferdinand, The White Stripes…) signe leur direction artistique… Les filiations artistiques sont puissantes et témoignent d’un des projets les plus ambitieux de la scène indie française, prête à faire résonner la tension rock avec un groove dansant assumé. Quand les salles de concert deviennent des dancefloors…

RADIO MOUTARDE [DJ LIVE SET HYBRID]

Le collectif de DJ’s activistes de la danse et de la joie made in sud Morvan viennent pour tisser le lien entre les différents sets le Club du Charbon sera leur maison les 30 et 31 octobre prochains ! En pros de la culture soundsystem, ils viendront dégainer les boucles, les percus et le meilleur de leurs samples. .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

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English : Nevers à Vif Pony Pony Run Run + Bandit Bandit + Casablanca Drivers + Radio Moutarde [DJ LIVE SET HYBRIDE]

L’événement Nevers à Vif Pony Pony Run Run + Bandit Bandit + Casablanca Drivers + Radio Moutarde [DJ LIVE SET HYBRIDE] Nevers a été mis à jour le 2026-06-23 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)