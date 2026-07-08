Nevers Japan Otaku Festival Rue Amiral Jacquinot Nevers
samedi 3 octobre 2026 · Rue Amiral Jacquinot · Nevers
Informations pratiques
Nevers
Nevers Japan Otaku Festival
Rue Amiral Jacquinot Nevers Agora Nevers Nièvre
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 18:30:00
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04
Durant le weekend du 3 et 4 octobre, venez au Nevers Japan Otaku Festival à Nevers Agora.
Venez découvrir la culture japonaise lors de notre événement exceptionnel
– Défilé de Cosplay participez ou regardez des cosplayeurs passionnés sur scènes avec des spectacles non-stop.
– Ateliers créatifs et immersifs laissez-vous tenter par nos ateliers terrarium, Pokémon, cuisine, peinture sur figurines…
– Tatouages inspirés du Japon admirez le travail des tatoueurs inspirés par la culture japonaise.
– Gaming Zone rétro-gaming et bornes d’arcade pour les passionnés.
– Gastronomie japonaise dégustez des sushis, ramen, bubble tea et autres spécialités nippones.
– Shopping Produits exclusifs et mangas directement du Japon.
Invités spéciaux et surprises des animations à découvrir sur place avec jeux-concours gagnez des pass week-end, des goodies et des expériences VIP.
Entrée gratuite pour les moins de 6 ans, pour les 65 ans et plus et les PMR. De 18€ (pass weekend), 12€ (individuel) et possibilité de billet VIP.
Horaires
• Samedi 10h- 18h30
• Dimanche 10h 18h
Réservez votre billet dès maintenant ! Billetterie en ligne www.billetweb.fr/nevers-japan-otaku-festival
Les billets ne sont ni remboursables ni échangeables, sauf en cas d’annulation de l’événement. .
Rue Amiral Jacquinot Nevers Agora Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Nevers Japan Otaku Festival
L’événement Nevers Japan Otaku Festival Nevers a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Cap Grand Nevers
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