Informations pratiques

Nevers

Nevers Japan Otaku Festival

Rue Amiral Jacquinot Nevers Agora Nevers Nièvre

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 18:30:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

Durant le weekend du 3 et 4 octobre, venez au Nevers Japan Otaku Festival à Nevers Agora.

Venez découvrir la culture japonaise lors de notre événement exceptionnel

– Défilé de Cosplay participez ou regardez des cosplayeurs passionnés sur scènes avec des spectacles non-stop.

– Ateliers créatifs et immersifs laissez-vous tenter par nos ateliers terrarium, Pokémon, cuisine, peinture sur figurines…

– Tatouages inspirés du Japon admirez le travail des tatoueurs inspirés par la culture japonaise.

– Gaming Zone rétro-gaming et bornes d’arcade pour les passionnés.

– Gastronomie japonaise dégustez des sushis, ramen, bubble tea et autres spécialités nippones.

– Shopping Produits exclusifs et mangas directement du Japon.

Invités spéciaux et surprises des animations à découvrir sur place avec jeux-concours gagnez des pass week-end, des goodies et des expériences VIP.

Entrée gratuite pour les moins de 6 ans, pour les 65 ans et plus et les PMR. De 18€ (pass weekend), 12€ (individuel) et possibilité de billet VIP.

Horaires

• Samedi 10h- 18h30

• Dimanche 10h 18h

Réservez votre billet dès maintenant ! Billetterie en ligne www.billetweb.fr/nevers-japan-otaku-festival

Les billets ne sont ni remboursables ni échangeables, sauf en cas d’annulation de l’événement. .

Rue Amiral Jacquinot Nevers Agora Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Nevers Japan Otaku Festival

L’événement Nevers Japan Otaku Festival Nevers a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Cap Grand Nevers