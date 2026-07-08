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AGENDA · Nevers

Nevers Japan Otaku Festival Rue Amiral Jacquinot Nevers

samedi 3 octobre 2026 · Rue Amiral Jacquinot · Nevers

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue Amiral Jacquinot
Adresse
Nevers Agora
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
18 18 18 Tarif réduit Tarif spécial

Nevers

Nevers Japan Otaku Festival

Rue Amiral Jacquinot Nevers Agora Nevers Nièvre

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif réduit
Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 18:30:00

Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04

Durant le weekend du 3 et 4 octobre, venez au Nevers Japan Otaku Festival à Nevers Agora.

Venez découvrir la culture japonaise lors de notre événement exceptionnel
– Défilé de Cosplay participez ou regardez des cosplayeurs passionnés sur scènes avec des spectacles non-stop.
– Ateliers créatifs et immersifs laissez-vous tenter par nos ateliers terrarium, Pokémon, cuisine, peinture sur figurines…
– Tatouages inspirés du Japon admirez le travail des tatoueurs inspirés par la culture japonaise.
– Gaming Zone rétro-gaming et bornes d’arcade pour les passionnés.
– Gastronomie japonaise dégustez des sushis, ramen, bubble tea et autres spécialités nippones.
– Shopping Produits exclusifs et mangas directement du Japon.

Invités spéciaux et surprises des animations à découvrir sur place avec jeux-concours gagnez des pass week-end, des goodies et des expériences VIP.

Entrée gratuite pour les moins de 6 ans, pour les 65 ans et plus et les PMR. De 18€ (pass weekend), 12€ (individuel) et possibilité de billet VIP.
Horaires
• Samedi 10h- 18h30
• Dimanche 10h 18h

Réservez votre billet dès maintenant ! Billetterie en ligne www.billetweb.fr/nevers-japan-otaku-festival
Les billets ne sont ni remboursables ni échangeables, sauf en cas d’annulation de l’événement.   .

Rue Amiral Jacquinot Nevers Agora Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Nevers Japan Otaku Festival

L’événement Nevers Japan Otaku Festival Nevers a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Cap Grand Nevers

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