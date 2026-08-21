New Impro Show 6MIC salle des musiques actuelles Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

New Impro Show

Samedi 7 novembre 2026 de 20h à 22h. 6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:00:00

fin : 2026-11-07 22:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Vous avez toujours voulu assister à l’enregistrement d’un jeu télé mais vous avez peur des caméras ? Le New Impro Show réalise votre rêve !

Sur scène, un animateur qui a préparé des jeux que vous découvrirez en même temps que les quatre candidats du jour. Accompagnés par un musicien live, ils devront faire face aux situations et endosser le rôle des personnages que l’animateur aura prévu pour eux sans jamais se départir de leur sang froid.



Au fil de la soirée, ils pourront tour à tour être amenés à entonner une chanson irlandaise, à devenir de super espions ou à n’avoir le droit qu’à un mot chacun…la seule limite est l’imagination de l’animateur qui n’aura de cesse de les challenger. Ils recevront chacun des points pour des raisons aussi saugrenus qu’aléatoires car au bout du compte, ces points ne servent à rien puisqu’il n’y aura aucun gagnant !



Le public contribue largement au spectacle en inventant des thèmes qui serviront au début du spectacle mais seront également amenés à participer en live par l’assistant de l’animateur qui n’hésitera pas à venir au plus près d’eux ! .

6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Have you always wanted to attend the taping of a game show like this but are afraid of the cameras? The New Impro Show makes your dream come true!

L’événement New Impro Show Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence