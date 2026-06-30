New York Swing 4tet Le Melville Paris
mardi 6 octobre 2026 · Le Melville · Paris
Informations pratiques
Depuis qu’elle a succombé au virus du jazz durant ses années fac près de New York, où elle fréquentait les élèves de Kenny Barron, Eliz est complètement accro. Mais c’est à Paris sa ville d’adoption qu’elle apprend à chanter pour de vrai et à improviser sur les fameuses ‘grilles’ du jazz. Pour l’américaine qu’elle est, les ‘standards de jazz’ sont des chansons à texte intemporelles écrites par les virtuoses de l’âge d’or de Broadway. Par conséquent, elle les offre au public avec autant de respect pour la composition originale & la poésie des paroles que de liberté pour l’expression personnelle. Aidée par un timbre de voix chaleureux et une présence scénique généreuse, Eliz et son orchestre proposent une bulle d’humanité joyeuse et réconfortante.
Eliz & son New York Swing ont profité de l’occasion pour inviter un soliste de prestige : le trompettiste et compositeur Jean Gobinet, avec qui Eliz a chanté en grande formation. Les musiciens chevronnés Vinh Lê au piano et Michel Rosciglione à la contrebasse forment une section rythmique aussi puissante que fusionnelle.
Elizabeth Corbett : chant
Jean Gobinet : trompette
Vinh Lê : piano
Michel Rosciglione : contrebasse
Eliz Corbett a deux amours — le Jazz et Paris.
Le mardi 06 octobre 2026
de 20h30 à 23h00
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-06T23:30:00+02:00
fin : 2026-10-07T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-06T20:30:00+02:00_2026-10-06T23:00:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=
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