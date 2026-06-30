New York Swing 4tet Le Melville Paris

Informations pratiques

Depuis qu’elle a succombé au virus du jazz durant ses années fac près de New York, où elle fréquentait les élèves de Kenny Barron, Eliz est complètement accro. Mais c’est à Paris sa ville d’adoption qu’elle apprend à chanter pour de vrai et à improviser sur les fameuses ‘grilles’ du jazz. Pour l’américaine qu’elle est, les ‘standards de jazz’ sont des chansons à texte intemporelles écrites par les virtuoses de l’âge d’or de Broadway. Par conséquent, elle les offre au public avec autant de respect pour la composition originale & la poésie des paroles que de liberté pour l’expression personnelle. Aidée par un timbre de voix chaleureux et une présence scénique généreuse, Eliz et son orchestre proposent une bulle d’humanité joyeuse et réconfortante.

Eliz & son New York Swing ont profité de l’occasion pour inviter un soliste de prestige : le trompettiste et compositeur Jean Gobinet, avec qui Eliz a chanté en grande formation. Les musiciens chevronnés Vinh Lê au piano et Michel Rosciglione à la contrebasse forment une section rythmique aussi puissante que fusionnelle.

Elizabeth Corbett : chant

Jean Gobinet : trompette

Vinh Lê : piano

Michel Rosciglione : contrebasse

Eliz Corbett a deux amours — le Jazz et Paris.

Le mardi 06 octobre 2026

de 20h30 à 23h00

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-06T23:30:00+02:00

fin : 2026-10-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-06T20:30:00+02:00_2026-10-06T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=



Afficher la carte du lieu Le Melville et trouvez le meilleur itinéraire

