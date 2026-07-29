NEWROZ Gorges du Tarn Causses
samedi 12 septembre 2026 · Gorges du Tarn Causses
Informations pratiques
Gorges du Tarn Causses
NEWROZ
Boissets Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Seul en scène, Bahoz Temaux mêle acrobatie, chant, saz et guitare pour un moment libre, drôle et bouleversant.
Newroz signifie jour nouveau en kurde. Seul en scène, Bahoz Temaux invente un concert-cirque vibrant, entre
acrobatie, musique et récit intime.
Dans le cadre de l’ouverture de saison de Scènes Croisées, tout le programme https://www.calameo.com/read/005664833481ef3ea5537
Seul en scène, Bahoz Temaux mêle acrobatie, chant, saz et guitare pour un moment libre, drôle et bouleversant.
Newroz signifie jour nouveau en kurde. Seul en scène, Bahoz Temaux invente un concert-cirque vibrant, entre
acrobatie, musique et récit intime. Autour d’une petite scène ronde et d’un immense perchoir télescopique, il chante, joue du saz et de la guitare, danse en costume à paillettes et se raconte avec humour, force et délicatesse. À travers son histoire, il interroge les racines, l’identité, les rêves, le racisme ordinaire et la place que chacun·e cherche dans une famille, un quartier, un pays. Entre vertige et poésie, son corps joue avec l’équilibre tandis que ses mots ouvrent un espace de douceur et de tolérance. Un solo libre et lumineux, pour rêver ensemble un monde nouveau.
Dans le cadre de l’ouverture de saison de Scènes Croisées, tout le programme https://www.calameo.com/read/005664833481ef3ea5537 .
Boissets Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr
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English :
Alone on stage, Bahoz Temaux blends acrobatics, singing, saz, and guitar for a free-spirited, funny, and moving performance.
Newroz means “new day” in Kurdish. Alone on stage, Bahoz Temaux creates a vibrant circus-concert, blending
acrobatics, music, and intimate storytelling.
As part of the Scènes Croisées season opener, see the full program at: https://www.calameo.com/read/005664833481ef3ea5537
L’événement NEWROZ Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-23 par 48-CDT48
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