Nexus Metal Fest Espace Salvador Allende Palaiseau

Informations pratiques

Palaiseau

Nexus Metal Fest

Espace Salvador Allende 1 rue Salvador Allende Palaiseau Essonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 15:00:00

fin : 2026-11-07 00:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Le Nexus Metal Fest débarque à Palaiseau le 7 novembre 2026 ! Une journée dédiée au metal moderne, au rap metal et au djent, avec Hacktivist, Smash Hit Combo et plusieurs groupes français, dans une ambiance intense, conviviale et accessible.

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Espace Salvador Allende 1 rue Salvador Allende Palaiseau 91120 Essonne Île-de-France contact@nexus-metal-fest.fr

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English :

The Nexus Metal Fest is coming to Palaiseau on November 7, 2026! A day dedicated to modern metal, rap metal, and djent, featuring Hacktivist, Smash Hit Combo, and several French bands, in an intense, friendly, and welcoming atmosphere.

L’événement Nexus Metal Fest Palaiseau a été mis à jour le 2026-08-03 par Destination Paris-Saclay