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AGENDA · Palaiseau

Nexus Metal Fest Espace Salvador Allende Palaiseau

samedi 7 novembre 2026 · Espace Salvador Allende · Palaiseau

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Espace Salvador Allende
Adresse
1 rue Salvador Allende
Ville
91120 Palaiseau
Département
Essonne
Tarif
18 18

Palaiseau

Nexus Metal Fest

Espace Salvador Allende 1 rue Salvador Allende Palaiseau Essonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 15:00:00
fin : 2026-11-07 00:00:00

Date(s) :
2026-11-07

Le Nexus Metal Fest débarque à Palaiseau le 7 novembre 2026 ! Une journée dédiée au metal moderne, au rap metal et au djent, avec Hacktivist, Smash Hit Combo et plusieurs groupes français, dans une ambiance intense, conviviale et accessible.
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Espace Salvador Allende 1 rue Salvador Allende Palaiseau 91120 Essonne Île-de-France   contact@nexus-metal-fest.fr

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English :

The Nexus Metal Fest is coming to Palaiseau on November 7, 2026! A day dedicated to modern metal, rap metal, and djent, featuring Hacktivist, Smash Hit Combo, and several French bands, in an intense, friendly, and welcoming atmosphere.

L’événement Nexus Metal Fest Palaiseau a été mis à jour le 2026-08-03 par Destination Paris-Saclay

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