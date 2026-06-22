NICE international winter Rendez-Vous Hôtel le Saint Paul Nice
NICE international winter Rendez-Vous Hôtel le Saint Paul Nice mardi 8 décembre 2026.
Nice
NICE international winter Rendez-Vous
Hôtel le Saint Paul 29 boulevard Franck Pilatte Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-12-08
fin : 2026-12-10
Date(s) :
2026-12-08
La conférence N.I.C.E. (Nature inspires Creativity Engineers) est une conférence internationale sur la bioinspiration et les approches biosourcées. Elle rassemble chercheurs, gestionnaires et fabricants de tous horizons.
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Hôtel le Saint Paul 29 boulevard Franck Pilatte Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : NICE international winter Rendez-Vous
The N.I.C.E. (Nature Inspires Creativity Engineers) conference is an international conference on bioinspiration and bio-based approaches. It brings together researchers, managers, and manufacturers from a wide range of fields.
L’événement NICE international winter Rendez-Vous Nice a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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