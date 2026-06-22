NICE international winter Rendez-Vous Hôtel le Saint Paul Nice

Nice

NICE international winter Rendez-Vous

Hôtel le Saint Paul 29 boulevard Franck Pilatte Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-12-08

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-12-08

La conférence N.I.C.E. (Nature inspires Creativity Engineers) est une conférence internationale sur la bioinspiration et les approches biosourcées. Elle rassemble chercheurs, gestionnaires et fabricants de tous horizons.

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Hôtel le Saint Paul 29 boulevard Franck Pilatte Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : NICE international winter Rendez-Vous

The N.I.C.E. (Nature Inspires Creativity Engineers) conference is an international conference on bioinspiration and bio-based approaches. It brings together researchers, managers, and manufacturers from a wide range of fields.

L’événement NICE international winter Rendez-Vous Nice a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur