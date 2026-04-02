Nice Shoulder Course 2026 BP1655 Nice

Nice

Nice Shoulder Course 2026

BP1655 13 Promenade des Anglais Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-18

Cours de trois jours consacré à l’épaule, qui couvre la chirurgie arthroscopique et prothétique et qui comprend des symposiums en direct avec des chirurgiens de renom spécialisés, des études de cas, des sessions de chirurgie en direct et ateliers.

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BP1655 13 Promenade des Anglais Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : Nice Shoulder Course 2026

Three-day course dedicated to the shoulder, covering arthroscopic and prosthetic surgery, including live symposiums with renowned specialist surgeons, case studies, live surgery sessions and workshops.

L’événement Nice Shoulder Course 2026 Nice a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur