Nico en vrai & GuiHome Chaos technique Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach

Informations pratiques

Freyming-Merlebach

Nico en vrai & GuiHome Chaos technique

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

41

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-04-15 20:00:00

fin : 2027-04-15 22:00:00

Date(s) :

2027-04-15

CHAOS TECHNIQUE

GuiHome et Nicolas ont beaucoup en commun ils sont jeunes, belges, namurois et partagent surtout une même passion… faire rire les gens.

Habitués des plateaux télé, de radio, des réseaux sociaux et des scènes d’humour où ils triomphent chacun dans leur univers, les deux meilleurs amis décident pourtant de relever un nouveau défi monter une véritable pièce de théâtre ensemble.

Mais entre les vidéos, le stand-up et l’univers de Molière, il y a un monde…et ils vont rapidement s’en rendre compte.

À la veille de la première représentation, ils s’offrent une ultime répétition générale. Le constat est sans appel c’est une catastrophe.

Placement libre assis.Tout public

41 .

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 77 57

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English :

TECHNICAL CHAOS

GuiHome and Nicolas have a lot in common: they’re young, Belgian, from Namur, and—above all—share the same passion: making people laugh.

Accustomed to TV and radio shows, social media, and comedy stages—where they each shine in their own worlds—the two best friends have nevertheless decided to take on a new challenge: to put on a real play together.

But between videos, stand-up comedy, and the world of Molière, there’s a world of difference—and they’ll quickly realize it.

On the eve of the premiere, they treat themselves to one last dress rehearsal. The verdict is clear: it’s a disaster.

Unreserved seating.

L’événement Nico en vrai & GuiHome Chaos technique Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-07-15 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH