Nico en vrai & GuiHome Chaos technique Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach
jeudi 15 avril 2027 · Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) · Freyming-Merlebach
Informations pratiques
Freyming-Merlebach
Nico en vrai & GuiHome Chaos technique
Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle
Tarif : – – EUR
41
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2027-04-15 20:00:00
fin : 2027-04-15 22:00:00
Date(s) :
2027-04-15
CHAOS TECHNIQUE
GuiHome et Nicolas ont beaucoup en commun ils sont jeunes, belges, namurois et partagent surtout une même passion… faire rire les gens.
Habitués des plateaux télé, de radio, des réseaux sociaux et des scènes d’humour où ils triomphent chacun dans leur univers, les deux meilleurs amis décident pourtant de relever un nouveau défi monter une véritable pièce de théâtre ensemble.
Mais entre les vidéos, le stand-up et l’univers de Molière, il y a un monde…et ils vont rapidement s’en rendre compte.
À la veille de la première représentation, ils s’offrent une ultime répétition générale. Le constat est sans appel c’est une catastrophe.
Placement libre assis.Tout public
41 .
Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 77 57
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English :
TECHNICAL CHAOS
GuiHome and Nicolas have a lot in common: they’re young, Belgian, from Namur, and—above all—share the same passion: making people laugh.
Accustomed to TV and radio shows, social media, and comedy stages—where they each shine in their own worlds—the two best friends have nevertheless decided to take on a new challenge: to put on a real play together.
But between videos, stand-up comedy, and the world of Molière, there’s a world of difference—and they’ll quickly realize it.
On the eve of the premiere, they treat themselves to one last dress rehearsal. The verdict is clear: it’s a disaster.
Unreserved seating.
L’événement Nico en vrai & GuiHome Chaos technique Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-07-15 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH
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