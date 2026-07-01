Nicolas Canteloup, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Nicolas Canteloup Dimanche 23 mai 2027, 16h00 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 43€ ; Cat. Or : 57€ ; Cat. 1 : 49€ / 46€ ; Cat. 2 : 46€ / 43€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-23T16:00:00+02:00 – 2027-05-23T17:30:00+02:00

Fin : 2027-05-23T16:00:00+02:00 – 2027-05-23T17:30:00+02:00

Canteloup revient !

Après plus de 15 ans de télé et radio quotidiennes, Nicolas Canteloup se jette à nouveau dans l’arène, gourmand de retrouver son public. Et ça se voit !

Nous y découvrirons de plus près le nouveau de Canteloup… mais aussi Nicolas !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/257/le_pin_galant/nicolas_canteloup »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Canteloup revient ! Nicolas Canteloup Imitation