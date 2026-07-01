Nicolas Canteloup, Le Pin Galant, Mérignac
dimanche 23 mai 2027 · Le Pin Galant · Mérignac
Informations pratiques
Nicolas Canteloup Dimanche 23 mai 2027, 16h00 Le Pin Galant Gironde
Privilège : 43€ ; Cat. Or : 57€ ; Cat. 1 : 49€ / 46€ ; Cat. 2 : 46€ / 43€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-23T16:00:00+02:00 – 2027-05-23T17:30:00+02:00
Fin : 2027-05-23T16:00:00+02:00 – 2027-05-23T17:30:00+02:00
Canteloup revient !
Après plus de 15 ans de télé et radio quotidiennes, Nicolas Canteloup se jette à nouveau dans l’arène, gourmand de retrouver son public. Et ça se voit !
Nous y découvrirons de plus près le nouveau de Canteloup… mais aussi Nicolas !
Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/257/le_pin_galant/nicolas_canteloup »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.
Canteloup revient ! Nicolas Canteloup Imitation
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