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Nicolas Canteloup, Le Pin Galant, Mérignac

dimanche 23 mai 2027 · Le Pin Galant · Mérignac

Nicolas Canteloup, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Début
dimanche 23 mai 2027
Fin
dimanche 23 mai 2027
Lieu
Le Pin Galant
Adresse
34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac
Ville
33700 Mérignac
Département
Gironde
Tarif
Privilège : 43€ ; Cat. Or : 57€ ; Cat. 1 : 49€ / 46€ ; Cat. 2 : 46€ / 43€

Nicolas Canteloup Dimanche 23 mai 2027, 16h00 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 43€ ; Cat. Or : 57€ ; Cat. 1 : 49€ / 46€ ; Cat. 2 : 46€ / 43€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-23T16:00:00+02:00 – 2027-05-23T17:30:00+02:00
Fin : 2027-05-23T16:00:00+02:00 – 2027-05-23T17:30:00+02:00

Canteloup revient !
Après plus de 15 ans de télé et radio quotidiennes, Nicolas Canteloup se jette à nouveau dans l’arène, gourmand de retrouver son public. Et ça se voit !
Nous y découvrirons de plus près le nouveau de Canteloup… mais aussi Nicolas !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/257/le_pin_galant/nicolas_canteloup »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.
Canteloup revient ! Nicolas Canteloup Imitation

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